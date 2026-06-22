Suy giảm khả năng lao động, điều kiện nào để hưởng lương hưu?

Suy giảm khả năng lao động không đồng nghĩa được nhận lương hưu ngay. Theo BHXH Việt Nam, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chỉ được hưởng lương hưu khi đồng thời đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định.

Người lao động làm thủ tục liên quan đến BHXH. Ảnh minh hoạ

Trường hợp chưa đủ năm đóng, người lao động có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian đã đóng hoặc lựa chọn hưởng BHXH một lần theo quy định.

BHXH Việt Nam cho biết theo Nghị định 159/2025 quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được xem xét hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

Nhiều lao động lo ngại sức khỏe giảm sút buộc phải nghỉ việc sớm trong khi chưa đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Tuy nhiên, việc suy giảm khả năng lao động không đồng nghĩa được nhận lương hưu ngay nếu chưa đáp ứng điều kiện về số năm đóng BHXH.

Trong trường hợp chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để hoàn thành thời gian đóng còn thiếu; bảo lưu thời gian đã đóng để chờ đủ điều kiện nhận lương hưu sau này; hoặc nhận BHXH một lần nếu sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện.

Luật BHXH 2024 cũng bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, người có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, không nhận BHXH một lần và không bảo lưu thời gian đóng có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng từ khoản tiền đã đóng vào quỹ BHXH.

Mức trợ cấp được tính căn cứ vào thời gian và mức đóng BHXH, đồng thời không thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp, người thụ hưởng được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Theo cơ quan BHXH, việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng là giải pháp giúp người lao động duy trì cơ hội hưởng lương hưu và các quyền lợi an sinh lâu dài khi về già.

Từ ngày 1-7, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, lương hưu và trợ cấp BHXH của người đang hưởng sẽ được điều chỉnh tăng 8%, góp phần cải thiện thu nhập và bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu.