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Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 6 vượt 51 tỷ USD

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Hải quan vừa công bố kết quả xuất nhập khẩu sơ bộ 15 ngày đầu tháng 6. Dù xuất nhập khẩu vẫn duy trì phong độ tích cực, nhưng cán cân thương mại tiếp tục mất cân bằng.

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 6 vượt 51 tỷ USD- Ảnh 1.

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 6 vượt 51 tỷ USD - Ảnh: Báo Chính phủ

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 6 này vẫn duy trì phong độ, đạt trên 51 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 24,22 tỷ USD, nhập khẩu đạt 26,98 tỷ USD. Do nhập khẩu vượt xuất khẩu, cán cân thương mại nửa đầu tháng thâm hụt 2,77 tỷ USD. Nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất nửa đầu tháng bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại; máy móc, thiết bị, dụng cụ; hàng dệt may, thủy sản, cà phê và gỗ.

Báo cáo triển vọng vĩ mô tháng 6 của Công ty Chứng khoán MB (MBS) dự báo xuất khẩu năm 2026 tăng trưởng ổn định, song cán cân thương mại có thể chuyển sang thâm hụt do tốc độ tăng nhập khẩu vượt tốc độ tăng xuất khẩu.

Về triển vọng xuất khẩu, MBS cho rằng kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong thời gian còn lại của năm 2026. Động lực chính đến từ thương mại hàng hóa toàn cầu trong lĩnh vực điện tử, vốn là ngành hàng thế mạnh của Việt Nam được dự báo tăng 14% so với năm 2025 nhờ nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng.

Dù vậy, nhập khẩu năm 2026 vẫn được dự báo tăng trưởng ở mức cao do chi phí vận chuyển leo thang khi giá dầu duy trì ở vùng cao, kéo theo giá hàng hóa tăng. Bên cạnh đó, cơ cấu nhập khẩu hiện nay chủ yếu tập trung vào các mặt hàng phục vụ sản xuất như điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị; hóa chất...

Lượng nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu trong những tháng đầu năm sẽ dần được chuyển hóa thành hàng hóa khi bước vào mùa cao điểm sản xuất và xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

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Theo Kiên Dương

VTV

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