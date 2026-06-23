Hàng triệu người lao động lưu ý: Không chỉ lương, hàng loạt khoản tiền cũng đồng loạt tăng từ tuần sau

Cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương, phụ cấp

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Tương tự, một số khoản phụ cấp được tính theo công thức: Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp

Do đó, khi mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP kể từ ngày 01/7/2026 thì mức lương và một số khoản phụ cấp được tính theo lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng tương ứng.

Ví dụ, công chức ngạch chuyên viên có hệ số lương 2,34:

- Trước ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, nên tiền lương là:

2,34 x 2,34 = 5.475.600 đồng/tháng.

- Từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, nên tiền lương là:

2,34 x 2,53 = 5.920.200 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2026, công chức ngạch chuyên viên có hệ số lương 2,34 sẽ được tăng thêm 444.600 đồng/tháng so với trước đây.

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Cùng với việc mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, nhiều đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cũng được điều chỉnh tăng mức hưởng từ ngày 01/7/2026.

Cụ thể, theo Điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2026, các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/7/2026 được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Đồng thời, Nghị định tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp. Theo đó, những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh thêm như sau:

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống;

- Điều chỉnh lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng đối với người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2026, không chỉ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức tăng do điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng mà hàng triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cũng được tăng mức hưởng theo quy định mới tại Nghị định 162/2026/NĐ-CP.

Tăng mức đóng bảo hiểm y tế với nhiều đối tượng

Theo khoản 5 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình được xác định bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với người thứ nhất; các thành viên tiếp theo được giảm mức đóng theo tỷ lệ quy định.

Do mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2026 nên mức đóng BHYT hộ gia đình cũng tăng tương ứng như sau:

Thành viên tham gia Trước 01/7/2026 (lương cơ sở 2,34 triệu đồng) Từ 01/7/2026 (lương cơ sở 2,53 triệu đồng) Người thứ nhất 105.300 đồng/tháng 113.850 đồng/tháng Người thứ hai (70%) 73.710 đồng/tháng 79.695 đồng/tháng Người thứ ba (60%) 63.180 đồng/tháng 68.310 đồng/tháng Người thứ tư (50%) 52.650 đồng/tháng 56.925 đồng/tháng Từ người thứ năm trở đi (40%) 42.120 đồng/tháng 45.540 đồng/tháng

Như vậy, từ ngày 01/7/2026, các hộ gia đình tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình sẽ phải đóng mức phí cao hơn so với trước đây do mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng.

Ngoài ra, người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Từ 01/7/2026, số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm phải lớn hơn 15,18 triệu đồng triệu đồng (trước đây là 14,04 triệu đồng) thì người bệnh mới được hưởng quyền lợi trên. Như vậy, ngưỡng cùng chi trả được nâng thêm 1,14 triệu đồng so với trước đây.

Tăng tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Có rất nhiều khoản trợ cấp về BHXH sẽ tăng nếu mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng được áp dụng từ 01/7/2026. Điển hình là trợ cấp một lần khi sinh con và trợ cấp dưỡng sức sau sinh.

Theo Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức tham chiếu đối với mỗi con. Do mức tham chiếu trong giai đoạn chuyển tiếp được xác định theo mức lương cơ sở nên từ ngày 01/7/2026, mức trợ cấp này cũng được điều chỉnh tăng.

Nội dung Trước 01/7/2026 Từ 01/7/2026 Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 4.680.000 đồng/con 5.060.000 đồng/con

Như vậy, mỗi con sinh ra hoặc được nhận nuôi sẽ được tăng thêm 380.000 đồng tiền trợ cấp so với trước đây.

Ngoài ra các khoản trợ cấp dưới đây cũng được điều chỉnh tăng:

STT Khoản trợ cấp Trước 01/7/2026 Từ 01/7/2026 1 Dưỡng sức sau ốm đau 702.000 đồng/ngày 759.000 đồng/ngày 2 Dưỡng sức sau thai sản 702.000 đồng/ngày 759.000 đồng/ngày 3 Trợ cấp một lần do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 11,7 triệu đồng 12,65 triệu đồng 4 Trợ cấp hằng tháng do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 702.000 đồng/tháng 759.000 đồng/tháng 5 Trợ cấp phục vụ 2,34 triệu đồng/tháng 2,53 triệu đồng/tháng 6 Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 84,24 triệu đồng 91,08 triệu đồng 7 Dưỡng sức sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 702.000 đồng/ngày 759.000 đồng/ngày 8 Trợ cấp mai táng 23,4 triệu đồng 25,3 triệu đồng 9 Trợ cấp tuất hằng tháng 1,17 - 1,638 triệu đồng/tháng 1,265 - 1,771 triệu đồng/tháng

Tăng mức khen thưởng với Đảng viên

Theo Hướng dẫn 56-HD/VPTW (được điều chỉnh, bổ sung bởi Công văn 19780-CV/VPTW), mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng được xác định theo số lần mức lương cơ sở. Do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2026 theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP thì mức thưởng này cũng tăng tương ứng.

Cụ thể:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 2,53 triệu đồng x 1,5 = 3,795 triệu đồng.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: 2,53 triệu đồng x 2 = 5,06 triệu đồng.

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: 2,53 triệu đồng x 3 = 7,59 triệu đồng.

Ngoài ra, các mức thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng khác cũng được xác định theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, như: Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng bằng 5 lần mức lương cơ sở; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng bằng 6 lần mức lương cơ sở; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng bằng 8 lần mức lương cơ sở; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng bằng 10 lần mức lương cơ sở và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng bằng 15 lần mức lương cơ sở.