Doanh nghiệp da giày, dệt may dự kiến thưởng Tết cao hơn năm ngoái

Theo nhận định của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực da giày, dệt may khẳng định thưởng Tết năm nay sẽ khởi sắc hơn năm trước. Một số doanh nghiệp còn sớm công bố mức thưởng từ đầu tháng 12 để tạo động lực cho người lao động cố gắng làm việc cũng như thu hút nhân sự mới.

Ví dụ, Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam (Đồng Nai) dự kiến trước tết Nguyên đán sẽ thưởng 1,5 tháng lương cho người lao động và qua Tết sẽ thưởng tiếp 0,5 tháng lương. Như vậy, người lao động sẽ được thưởng Tết 2 tháng lương.

Hay Công ty Cổ phần May Sông Hồng Xuân Trường (Nam Định) đã thông báo mức thưởng Tết cho người lao động trên fanpage của công ty. Theo đó, công nhân sẽ được thưởng 2 tháng lương bình quân và tiền thưởng sản lượng hàng tháng. Đáng nói, tháng lương bình quân cao hơn nhiều so với lương cơ bản và mức thưởng sản lượng sẽ không bị cắt giảm như năm ngoái.

Các doanh nghiệp dệt may, da giày dự kiến thưởng Tết cao hơn năm 2024. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (Hải Dương) lại “mạnh tay” chi 1 tháng lương cho công nhân mới vào làm được 1 tháng. Theo đó, người lao động vào công ty làm việc trước ngày 29/11 sẽ được thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản, từ 5 - 8,5 triệu đồng.

“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sử dụng tiền thưởng Tết như chiến lược để ổn định lực lượng lao động tại chỗ, thu hút người lao động giỏi, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường”, một lãnh đạo của VCCI nhận định.

Thông tin với Báo điện tử VTC News , bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam cho biết, nhiều khả năng ngành da giày sẽ về đích với 27 tỷ USD trong năm nay bởi càng về cuối năm đơn hàng trong nước càng tốt hơn, do chuẩn bị bước vào mùa cao điểm sản xuất phục vụ lễ hội.

“Mặc dù chưa có báo cáo cụ thể nhưng nhiều doanh nghiệp cũng tiết lộ có kế hoạch thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương. Thậm chí, có doanh nghiệp sẵn sàng thưởng 3 - 4 tháng lương cho người lao động có thành tích xuất sắc, làm tăng ca”, bà Xuân nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, thưởng Tết sẽ căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chỉ số hiệu quả, năng suất lao động, mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong 1 năm. Đến ngày 18/12, ngành dệt may xuất khẩu đạt khoảng 43 - 43,5 tỷ USD, tăng khoảng 4 tỷ USD so với năm 2023 và xấp xỉ đạt mục tiêu đề ra là 44 - 45 tỷ USD, đó là tín hiệu xuất khẩu khá tích cực.

Về mức thưởng Tết cho người lao động của ngành dệt may, theo bà Mai sẽ có sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp. “Chẳng hạn Công ty May Việt Tiến, Công ty May 10 có đến hơn 30.000 lao động, hàng hóa sản xuất, xuất khẩu nhiều thì mức thưởng có thể tương đối cao. Còn với doanh nghiệp có quy mô nhỏ thì sẽ ít hơn. Rồi các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuộc tập đoàn cũng có mức thưởng khác nhau.

Tuy nhiên, theo dự báo, mức thưởng của ngành dệt may năm nay thấp nhất cũng được tháng lương thứ 13 dành cho công nhân sản xuất trực tiếp, tương đương khoảng 8 - 10 triệu đồng. Còn cán bộ, người làm tăng ca sẽ hưởng mức thưởng cao hơn, khoảng 15 - 20 triệu đồng. Đặc biệt có thể có những cán bộ được thưởng cả trăm triệu đồng”, bà Mai nói.