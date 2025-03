Doanh nghiệp đồng hành cùng Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Với Quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 đã được phê duyệt và những hành động quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ từ Chính phủ, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị sáng tạo, là tâm điểm đầu tư hạ tầng giao thông với loạt dự án trọng điểm, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng mới và thu hút dòng vốn FDI.

Hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản nhiều năm qua, Masterise Homes đã và đang chứng kiến những thay đổi vượt bậc về hạ tầng của TP Thủ Đức. Là cửa ngõ kết nối trung tâm TP.HCM đến các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quy mô dân cư lớn, Thủ Đức đã mang đến sự tự tin cho doanh nghiệp khi cùng lên kế hoạch đầu tư, phát triển các dự án trên địa bàn.

Cơ hội bứt phá của TP Thủ Đức sau quy hoạch mới

TP Thủ Đức là mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của Việt Nam, chính thức vận hành từ ngày 1/1/2021. Sau hơn 4 năm phát triển, TP Thủ Đức đã "lột xác" hoàn toàn với rất nhiều công trình hạ tầng, bất động sản và dân sinh điểm nhấn.

Lãnh đạo TP.HCM tin tưởng quy hoạch mới càng mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho TP Thủ Đức, khi nơi đây được tập trung nguồn lực nhằm hình thành cực tăng trưởng mới cho thành phố đông dân nhất Việt Nam.

Hành trình TP Thủ Đức vươn lên trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM, cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp đồng hành phát triển như Masterise Homes.

Hiện, thành phố đã hoạch định rõ ràng 9 phân vùng gắn với 11 trọng điểm phát triển. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 8, các đồ án quy hoạch phân khu sẽ được hoàn thành thẩm định và phê duyệt. Từ đó, thành phố tiếp tục hoàn chỉnh danh mục 535 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến trên 800.000 tỷ đồng và trình TP.HCM thông qua trong thời gian tới. Đây là cơ sở để các nhà đầu tư, nhà phát triển dễ dàng lên chiến lược và định hướng đồng hành cùng thành phố.

Với định hướng hình thành nền kinh tế tri thức của TP Thủ Đức, các chuyên gia cho rằng nơi đây sẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo nên những cộng đồng dân cư với thế mạnh và bản sắc riêng. Đó là lý do một trong những mục tiêu quan trọng nhất của quy hoạch, bên cạnh yếu tố phát triển cảnh quan và kinh tế, chính là tạo nên chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn. Quy mô dân số được ước tính sẽ tiếp tục mở rộng gấp đôi từ 1,5 triệu người vào năm 2030 lên 3 triệu người sau năm 2040.

Để đáp ứng nhịp tăng trưởng mạnh mẽ này, TP Thủ Đức cũng tập trung đầu tư vào hạ tầng giao thông. Nơi đây sẽ có tổng cộng 9 tuyến đường sắt đô thị đi qua, kết nối thuận tiện với các khu vực khác của TP.HCM cũng như sân bay quốc tế Long Thành; bên cạnh tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đang được Chính phủ đặt nhiều tâm huyết.

Đồng thời, hàng loạt công trình trọng điểm đang được ráo riết thi công và hoàn thiện. Trong đó, nút giao An Phú vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng với ba tầng sẽ thông xe 1 phần nhân dịp 30/4 và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Tuyến đường Liên Phường, đoạn thi công mới sẽ hoàn thiện và thông xe kỹ thuật trong năm đầu quý 2/2025. Sau khi các công trình này hoàn thiện, áp lực giao thông giảm tải, gia tăng kết nối thuận tiện, ví như cư dân An Phú chỉ mất hơn 5 phút để di chuyển tới Thảo Điền và 15 phút để vào quận 1. Thành phố trong tương lai còn có lợi thế kết nối sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến sẽ có chuyến bay đầu tiên nhân dịp 2/9/2026, thúc đẩy du lịch và giao thương quốc tế cho cả khu vực.

Dự án bất động sản phát triển bám sát quy hoạch thành phố

Nhằm khai thác tối ưu quỹ đất quanh những công trình hạ tầng quan trọng này, TP Thủ Đức cũng đang lên kế hoạch phát triển mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đây không chỉ là việc tận dụng nguồn vốn hiệu quả cho các dự án trọng điểm, mà còn thúc đẩy kiến tạo những không gian sống hiện đại, kết nối giao thông thuận tiện, từ đó nâng cao giá trị toàn khu vực.

Đơn cử, dự án LUMIÈRE riverside ngay gần ga metro An Phú đã thu hút lượng lớn cư dân đến sinh sống với tỷ lệ lấp đầy lên đến 92%. Tương tự các dự án trước đó là Masterise Thảo Điền, Masteri An Phú, nhà phát triển Masterise Homes cho rằng chính quá trình xây dựng bám sát định hướng quy hoạch của TP đã góp phần giúp các bất động sản này tối ưu lợi thế và gia tăng giá trị cho cư dân. Thực tế, kể từ khi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vận hành cuối năm ngoái, thị trường chuyển nhượng căn hộ ở đây cũng diễn biến sôi động với giá bán ghi nhận xu hướng tăng.

Các dự án bất động sản hưởng lợi từ tuyến metro số 1

Trong khi đó, dọc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Masterise Homes đang phát triển khu đô thị The Global City. Với cầu Nam Lý đã thông xe cuối năm ngoái, và sắp tới đây còn có đường Liên Phường, nút giao An Phú hoàn thiện, khả năng kết nối của dự án càng được mở rộng. Phân khu nhà phố thương mại SOHO tại The Global city đang thu hút đông đảo thương hiệu nổi tiếng gia nhập kinh doanh, trong khi dự án cao tầng đầu tiên - Masteri Grand View - ngay khi ra mắt cuối năm ngoái cũng bùng nổ booking và hầu hết căn hộ đã tìm được chủ. Phân khu villa vườn SOLA mới ra mắt tại đây cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của thị trường bởi tính khan hiếm, là villa vườn trên bán đảo với 3 mặt sông duy nhất giữa lòng đô thị.

Không chỉ có ưu thế về hạ tầng, tiện ích, quy hoạch bài bản chuẩn quốc tế, những sản phẩm của Masterise Homes còn được đánh giá cao bởi chất lượng, pháp lý vững vàng, đảm bảo giá trị đầu tư bền vững trong dài hạn.

Khu bán đảo villa vườn thu hút sự quan tâm của thị trường.

Đặc biệt, với định hướng phục vụ tầng lớp trí thức, trung lưu đang gia tăng mạnh mẽ, Masterise Homes cũng rất chú trọng đến việc nâng cao trải nghiệm sống của cư dân, không chỉ trong phạm vi căn hộ của họ.

Theo Masterise Homes, quá trình đô thị hóa tại Việt Nam đã chứng kiến sự chuyển dịch đáng kể về ưu tiên: từ việc chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản đến việc tạo ra những tiện ích thiết yếu. Giờ đây, người ta không chỉ quan tâm về không gian nhà ở, mà còn là tiện ích và những giá trị cao hơn. Cốt lõi của một đô thị bền vững vẫn phải là "vì con người" như trong "Đô thị vị nhân sinh" được chắp bút bởi Jan Gehl - kiến trúc sư và cựu giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Đan Mạch. Đây không phải là vấn đề mới mẻ, tuy nhiên để thực sự hiện thực hóa điều này vào đời sống đô thị, cần sự cam kết và quyết tâm mạnh mẽ từ phía những nhà phát triển đô thị hiện nay.

Các khu đô thị mới thu hút người dân với những tiện ích, phong cách sống kết nối, hiện đại.

Chính vì vậy, Masterise Homes xem triết lý "vị nhân sinh" là cảm hứng cốt lõi khi phát triển các dự án, đô thị - nghĩa là mọi thiết kế đều xoay quanh con người và các nhu cầu của họ. Qua đó, giúp gia tăng sự kết nối văn hóa, nghệ thuật, kết nối nguồn cội... tạo nên trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân. Trong thời gian qua, với hạ tầng hoàn thiện, quy mô chuẩn chỉnh cùng hệ tiện ích quốc tế, The Global city đã trở thành điểm đến của những chương trình âm nhạc nghệ thuật tầm cỡ, trở thành tâm điểm sống động của TP.HCM, nâng tầm phong cách sống thành thị cao cấp cho cộng đồng cư dân toàn cầu.