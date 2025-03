Khách Tây cầm 100k "ăn sập" quê NS Xuân Hinh, một món bình dân bị nói "mua đắt rồi" khiến người bản địa buộc lên tiếng giải thích

Bắc Ninh đang trở thành một điểm đến cực hot, đặc biệt sau khi MV Bắc Bling của Hòa Minzy kết hợp cùng NSƯT Xuân Hinh và Tuấn Cry gây bão trên mạng xã hội. Không chỉ nổi tiếng với văn hóa quan họ, vùng đất Kinh Bắc còn khiến du khách tò mò với những món ăn đường phố hấp dẫn. Mới đây, TikToker nước ngoài Will in Vietnam đã có một chuyến food tour tại hội làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh), thực hiện thử thách chỉ cầm mà vẫn ăn no nê. Video của anh chàng nhanh chóng thu hút gần 300 nghìn lượt xem và nhiều bình luận sôi nổi.

Trong hành trình của mình, Will đã thử nhiều món ăn vặt tại hội làng với mức giá khá bình dân. Một cốc nước mía mát lạnh chỉ 10k, một xiên lạp xưởng nướng đá 15k, hai chiếc kem dừa ống Hạ Long giá 5k mỗi chiếc vì quá ngon mà anh chàng phải ăn liền hai cái. Tiếp đó, anh thử thêm một cốc trà đào 15k vừa giải khát vừa hợp túi tiền. Tổng cộng, anh chàng đã chi tiêu rất hợp lý và có một bữa ăn phong phú.

Thế nhưng, khi đến món bánh kếp Thái Lan giá 25k, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu anh chàng có bị "hét giá" hay không. Một số bình luận cho rằng bánh kếp ở các nơi khác chỉ có giá 15k – 20k, và mức giá 25k này có vẻ như đã bị đẩy lên cao hơn bình thường.

Một số ý kiến còn khẳng định: "Bánh kếp chỗ tôi bán chỉ có 15k, rõ ràng bị chặt chém rồi!" hay "Ở nhiều nơi chỉ bán 20K thôi, ông bán bánh này đắt quá!".

Trước làn sóng tranh cãi, nhiều cư dân Bắc Ninh đã nhanh chóng lên tiếng giải thích để minh oan cho người bán hàng. Theo đó, trong đoạn video của Will, có thể thấy rõ một bảng menu treo ngay trước xe bánh kếp với mức giá dao động từ 15k – 25k, tùy theo nhân bánh. Loại rẻ nhất 15k chỉ có ngô, loại 20k có thêm xúc xích, ngô, còn loại 25k mà Will mua là bánh "full topping" gồm trứng, xúc xích, ngô và phô mai. Với đầy đủ nguyên liệu như vậy, mức giá 25k hoàn toàn hợp lý.

Nhiều người nhấn mạnh rằng giá bánh đã niêm yết rõ ràng, không có chuyện chặt chém hay ép giá khách Tây.

Chuyến food tour của Will in Vietnam tại hội làng Đồng Kỵ đã mang đến nhiều góc nhìn thú vị về ẩm thực Bắc Ninh, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dù có những tranh cãi về giá cả, nhưng thực tế cho thấy mọi thứ đều được niêm yết rõ ràng và minh bạch. Sự việc cũng nhận được nhiều phản hồi từ người dân địa phương nhằm giải thích rõ ràng hơn về mức giá của các món ăn. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng hành trình khám phá ẩm thực này đã góp phần quảng bá thêm về nét đẹp văn hóa và ẩm thực của vùng đất Kinh Bắc.

Nguồn clip: @Willinvietnam