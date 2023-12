Doanh nghiệp rốt ráo tuyển lao động, trả lương ‘khủng'

Ngày 17/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội TPHCM tổ chức Ngày hội kết nối việc làm cho cho đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động (NLĐ) trên địa bàn thành phố. Từ sáng sớm, rất đông NLĐ đã đến tìm hiểu, nghe tư vấn và đăng ký ứng tuyển.

Chị Đào Thị Hương (35 tuổi, quê Thanh Hóa) có hơn 15 năm làm công nhân may nhưng bị mất việc từ cuối năm 2022 đến nay.

“Tôi muốn tìm công việc đúng chuyên môn để có thể vào việc ngay. Hôm nay có khá nhiều DN dệt may đến tuyển dụng với mức lương khá, tôi đang cân nhắc để nộp hồ sơ vào công ty phù hợp” - chị Hương cho biết.

Nhiều bạn trẻ, công nhân đến tìm hiểu việc làm vào thời điểm cuối năm.

Nghỉ một buổi chạy xe ôm công nghệ, anh Võ Tấn Phi (29 tuổi, quê Trà Vinh) cũng đến tìm cơ hội. Vốn là công nhân may giày gia công nhưng thời gian qua, công việc không có nên anh Phi phải chạy xe ôm để có thêm thu nhập.

“Tôi muốn được làm việc tại nhà máy với giờ giấc ổn định, có các chế độ BHXH, BHYT…” - anh Phi cho hay.

Tổng Công ty CP May Việt Tiến thông tin, đang tuyển dụng trên 1.000 lao động ở nhiều vị trí với mức lương khá hấp dẫn là từ 11 - 30 triệu đồng/tháng.

Ngoài tiền lương, NLĐ được ăn trưa miễn phí; được thưởng vào các dịp lễ, Tết, thưởng lương tháng 13; thưởng sản xuất… Đặc biệt, lao động lớn tuổi vẫn được tuyển dụng.

Nhiều DN may mặc, giày da đã có đơn hàng mới nên tăng cường tuyển dụng công nhân.

Ông Ngô Thành Phát - Giám đốc Điều hành Công ty CP May Việt Tiến - cho biết, hiện nay đơn hàng trong năm 2024 đã có nên công ty tuyển thêm lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh.

“Trong năm nay, Việt Tiến luôn có đơn hàng ổn định, chưa sa thải bất cứ lao động nào. Hiện nay, công ty đang kêu gọi NLĐ đến làm việc. Chúng tôi cần lao động có tay nghề, bắt nhịp ngay với công việc. Các lao động chỉ cần biết may, biết ngồi máy là được nhận vào việc” - ông Phát cho biết.

Đại diện công ty TNHH, Liên doanh Vĩnh Hưng (quận 12) cho biết, đang có nhu cầu tuyển lao động không giới hạn số lượng, thu nhập trung bình từ 11 - 15 triệu đồng/tháng.

“Chúng tôi đang có rất nhiều đơn hàng, tuyển dụng lao động quanh năm và chưa bao giờ sa thải. Tuy nhiên, việc tuyển dụng cũng khó khăn vì nhiều lao động mất việc nhưng không có nhu cầu đi làm ngay, mà muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp ít tháng rồi tìm việc” - chị Oanh - bộ phận nhân sự Liên doanh Vĩnh Hưng - cho biết.

Doanh nghiệp đưa mức lương lên tới 39 triệu đồng/tháng để chiêu mộ lao động.

Cũng tại ngày hội, nhiều DN tung mức lương “khủng” để chiêu mộ lao động. Cathay Life Việt Nam đưa mức thu nhập từ 13,4 triệu đồng/tháng trở lên, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; Công ty TNHH May mặc Thái Dương Thế giới tuyển 100 lao động từ 18 tuổi trở lên, thu nhập từ 7 - 12 triệu đồng/tháng; Viện máy tính tuyển 1.000 kỹ thuật, mức lương tới 39 triệu đồng/tháng…

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do ít đơn hàng sản xuất, nhất là các DN ngành nghề giày da, may mặc. Hàng chục ngàn NLĐ bị ảnh hưởng, phải giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc cắt giảm lao động….

Người lao động tìm hiểu mức lương, chế độ đãi ngộ tại các DN.

Tính đến ngày 24/11, thành phố có 153.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 150.000 NLĐ.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng TPHCM tiếp nhận thông báo cho NLĐ thôi việc của 58 DN với số lao động mất việc hơn 4.300 người, tăng 37 DN và 2.894 lao động so với năm 2022. Riêng tại một DN có lao động đông nhất của TPHCM từ đầu năm đến nay đã có hơn 9.400 công nhân thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.