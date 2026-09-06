Doanh nghiệp “mắc kẹt” mã số thuế được mở đường giải thể

Theo đó, đối với doanh nghiệp, tổ chức ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), Cục Thuế đặt mục tiêu 100% trường hợp được xác định không thuộc diện rủi ro cao được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh trước ngày 31-12-2026.

Thời hạn xử lý đối với các đơn vị, cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp hành chính ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cũng được điều chỉnh đến ngày 31-12-2026, thay vì ngày 31-7-2026 như kế hoạch trước đó.

Hình minh họa. Ảnh: PV

Với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), Cục Thuế yêu cầu 100% trường hợp đã thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ một năm trở lên, đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy định này không áp dụng với trường hợp người nộp thuế đã liên hệ, làm việc với cơ quan thuế để thực hiện thủ tục khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Đồng thời, các trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định cũng được đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Với những trường hợp đã xác minh được thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật, cơ quan thuế phải xử lý dứt điểm nghĩa vụ thuế để chấm dứt hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế nếu đủ điều kiện.

Một nội dung đáng chú ý là Cục Thuế yêu cầu không phát sinh thêm thủ tục đối với doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cụ thể, trường hợp người nộp thuế không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, cơ quan thuế không xác nhận nghĩa vụ với cơ quan hải quan. Đồng thời, không được yêu cầu người nộp thuế phải tự liên hệ cơ quan hải quan để xác nhận nợ hoặc tình trạng hoàn thành nghĩa vụ hải quan.

Cục Thuế cũng tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ khai thuế đối với doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06 không còn đủ điều kiện giao dịch điện tử. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng sau đó bị xác minh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế cho các kỳ từ thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến hiện tại, ngoại trừ hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm chấm dứt và hồ sơ đối với nghĩa vụ thuế phát sinh sau đó.

Trường hợp còn thiếu hồ sơ khai thuế nhưng không còn chữ ký số, không đủ điều kiện giao dịch điện tử hoặc hệ thống không còn hỗ trợ mẫu biểu, cơ quan thuế phải hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Cục Thuế yêu cầu thuế tỉnh, thành phố kịp thời chấn chỉnh việc yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục không đúng quy định hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ không có căn cứ; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động.