Doanh nghiệp nào đang sở hữu nhiều chương trình hấp dẫn cho sinh viên?

Một thương hiệu tiêu biểu đã có những dự án gây tiếng vang với sinh viên, có thể kể đến chính là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).



Trong hai năm qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã đồng hành cùng hơn 100 sự kiện lớn nhỏ dành cho sinh viên. Chỉ riêng sáu tháng đầu năm 2023, MB là nhà tài trợ cho 15 chương trình tại các điểm trường của cả ba miền. Đáng chú ý, hai sự kiện gần đây nhất MB cùng đồng hành có thể kể đến như: HUB Career Fair tại Đại học Ngân hàng TP. HCM và Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2023 tại Học viện Ngân hàng, đã thu hút tới 12.000 sinh viên tham dự. Những con số có quy mô lớn về lượng sinh viên ở những chương trình này chỉ ra rằng, các bạn trẻ luôn muốn cọ sát các hoạt động mà nhà trường tổ chức cùng các doanh nghiệp uy tín.

Tính xuyên suốt và liên tục của các sự kiện đã thể hiện sự cam kết của MB với mong muốn dài hạn là đóng góp cho xã hội trong việc đồng hành và phát triển các tài năng trẻ.

Bức tranh chuyển đổi số của MB: Những con số "biết nói"

Thời gian qua, MB ghi dấu ấn trên thị trường với những chuyển đổi ngoạn mục trong lĩnh vực ngân hàng số. Năm 2022, MB gây bất ngờ khi thu hút hơn 7 triệu khách hàng mới; theo đó, nhà băng này đã có hơn 20 triệu khách hàng, tức khoảng 20% dân số Việt Nam có tài khoản MB. Tỉ trọng giao dịch trên kênh số chạm mốc 95%, tương đương với các ngân hàng top đầu châu Á.

Bên cạnh đó, MB được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như The Asset Triple A Awards năm 2023 (hạng mục "Best Digital Branch Project" – Dự án Chi nhánh ngân hàng số hóa tự động tốt nhất và "Best Mobile Banking Application" – Ứng dụng ngân hàng tốt nhất), Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2022 (hạng mục "Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu" và "Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng").

Đưa câu chuyện ngân hàng Số đến gần hơn với Gen Z

So với các thế hệ trước, thế hệ "Gen Z" đang được tạo cơ hội để tiếp xúc và hiểu rõ hơn về môi trường ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng số thông qua các chương trình company tour hay talkshow. Riêng với MB, talkshow series mang tên "MB Let’s Talk Talent" cùng những chủ đề chuyên môn "cực nóng" là nơi sinh viên được trực tiếp trao đổi và tương tác với các chuyên gia của MB. Không ít chương trình đã tạo dấu ấn mạnh mẽ như: DevOps Roadmaps - từ sinh viên tới DevOps chuyên nghiệp; BA in MB; Wealth Management - Hành trình trở thành Private Banker; Build up your LinkedIn, Light up Your Career; Bản đồ nghề Ngân hàng, lựa chọn nào cho bạn?...

Đại diện MB cho biết ngân hàng đang làm việc với các trường đại học để tiếp tục thực hiện các workshop về Quản trị Rủi ro, Dữ liệu, IRFS, DevSecOps và Agile ngay trong năm 2023. Đây có thể coi là cách tiếp cận giúp sinh viên có được góc nhìn chân thực nhất với nghề nghiệp trong một thị trường tuyển dụng ngày càng biến động.

Thêm vào đó, từ năm 2021, MB đã và đang trao tặng các không gian trải nghiệm Số - MB Digital Hub với mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng đặt tại khuôn viên của các học viện, đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng và đang tiếp tục xúc tiến triển khai ở nhiều điểm trường khác trên cả nước. Những địa điểm này đang được sinh viên hào hứng sử dụng cho các hoạt động trải nghiệm ngân hàng mô phỏng và "pitching ideas" các dự án của mình.

Chia sẻ trong một talkshow tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên Ngô Huy Anh cho biết: "Em cảm thấy rất may mắn vì trong hơn 800 đơn đăng ký, em là một trong 100 bạn được lựa chọn có mặt tại NEU - MB Digital Hub hôm nay để tham dự talkshow "Road to Data Analyst – Lối tắt nào cho dân kinh tế?" và được lắng nghe các chuyên gia MB chia sẻ những kiến thức và định hướng vô cùng chi tiết, giúp em có thêm sự tự tin với lựa chọn nghề nghiệp của mình. Em cũng vừa ứng tuyển một chương trình của Ngân hàng, rất hi vọng em sẽ được làm việc tại MB với vị trí mà em chọn".

Và không chỉ dừng lại ở sinh viên trong nước, MB cũng vừa chào đón 160 sinh viên đến từ Đại học Cộng Hòa Uruguay – một trong những trung tâm đào tạo danh tiếng nhất khu vực Mỹ Latin tới khảo sát và nghiên cứu. Những bạn trẻ quốc tế đã có cơ hội lần đầu tiên được tìm hiểu về hệ thống ngân hàng tại Đông Nam Á và vô cùng ấn tượng với sự đầu tư mạnh mẽ của MB, cũng thông qua chương trình, ngân hàng đã có được những góc nhìn thú vị và hứa hẹn tạo ra những cách tiếp cận mới về cả dịch vụ cũng như các sự kiện tuyển dụng dành cho các bạn trẻ trong tương lai.

Theo đại diện MB, thời gian tới, ngân hàng sẽ ra mắt nhiều dự án dành riêng cho các bạn trẻ, giúp sinh viên được tiếp cận sớm môi trường doanh nghiệp và được đào tạo theo phương pháp "learning on job" tại một số vị trí. Nổi bật là hai chương trình mang tên MB Chasing và MB Young Talent.

Trong đó, MB Chasing là chương trình trải nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tiên phong có mặt tại Việt Nam, với vai trò là chặng mở đầu của hành trình "Pursue the Banker Road" được MB dày công thiết kế dành cho sinh viên có thể tham gia ngay từ năm nhất cho đến khi trở thành những "MB Master". Dự án tự tin thu hút ứng viên trẻ khi sở hữu những quyền lợi đặc biệt về tài chính, học bổng và chứng nhận thành tích từ MB. Còn với MB Young Talent - đây là chương trình tuyển chọn các tài năng xuất sắc, giúp mở ra cơ hội để ứng viên chưa có kinh nghiệm có thể gia nhập các vị trí nằm trong 06 nhóm nghề nghiệp tại ngân hàng.

Với việc đầu tư các chương trình bài bản và chuyên nghiệp, MB hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn nhất tại Việt Nam đối với nguồn lực trẻ và nguồn lực Công nghệ.

Chia sẻ với báo giới, lãnh đạo của Khối Tổ chức Nhân sự (MB) khẳng định, những chương trình của MB luôn hướng tới cung cấp cho các bạn trẻ cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp Số ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, từ đó giúp họ có được sự cổ vũ và dẫn dắt phù hợp để vững vàng phát triển trên hành trình sự nghiệp của bản thân. Đây cũng là cách tiếp cận giúp MB thực hiện sứ mệnh: "Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng" mà tập đoàn luôn hướng tới.