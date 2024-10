Nhờ đâu lợi nhuận Techcombank tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm, dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân?

Techcombank thu hút thêm 500.000 khách hàng mới trong 9 tháng đầu năm

Techcombank kết thúc 9 tháng 2024 với gần 14,8 triệu khách hàng, thu hút thêm gần 500.000 khách hàng mới. Trong đó, 57,4% khách hàng cá nhân gia nhập thông qua nền tảng số và 42,1% từ kênh chi nhánh, phần lớn từ chương trình mở rộng nhóm khách hàng nhà bán lẻ (merchant).

Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 850,5 triệu trong quý 3/2024, tăng 8,9% so với quý trước và 47,2% so với cùng kỳ; tổng giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử đạt 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, khối lượng và giá trị giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh số đạt 2,3 tỷ giao dịch và 8,2 triệu tỷ đồn g, lần lượt ghi nhận tăng trưởng 53,5% và 20,3% so với cùng kỳ năm trước.