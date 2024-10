Đến chiều 24/10, đã có 10 ngân hàng công bố lợi nhuận quý 3: Một ông lớn báo lãi sụt giảm, Techcombank bỏ xa các đối thủ trong nhóm tư nhân

ảnh minh họa

ACB báo lãi quý 3 sụt giảm so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 4.844 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2023. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm đến từ sự lao dốc của lãi thuần mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư, trong khi thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, chủ yếu từ tăng trưởng quy mô tín dụng, phí dịch vụ và quản lý chi phí hiệu quả. Với kết quả trên, ACB hiện là ngân hàng có lợi nhuận 9 tháng cao thứ hai hệ thống chỉ sau Techcombank (các ngân hàng lớn khác như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, MB chưa công bố).

Đã có 5/10 ngân hàng báo lợi nhuận sụt giảm trong quý 3/2024

Tính đến 30/9, tín dụng của ACB đạt 555 nghìn tỷ, huy động đạt 512 nghìn tỷ, tăng trưởng so với đầu năm lần lượt ghi nhận là 13,8% và 6,1%. Đáng chú ý là mức tăng trưởng tín dụng cao gấp 1,5 lần so với bình quân ngành và là mức tăng ròng cao nhất trong 10 năm qua.

Về CASA, huy động không kỳ hạn của ACB đạt 114 nghìn tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023, tiếp tục là một trong những ngân hàng bán lẻ có tỷ lệ CASA cao nhất thị trường ở mức 22,2%.

Tỷ lệ nợ xấu Quý 3 của ACB ở mức 1,49%, thuộc nhóm những ngân hàng có nợ xấu thấp nhất thị trường. Chi phí trích lập dự phòng Quý 3 thấp hơn mức trích bình quân trong 2 quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 3, tỷ lệ LDR của ACB là 82,4%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 20,7%. Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ) tới cuối Quý 3 ở mức 11,3%, cao hơn nhiều so với mức quy định của NHNN.

Về hiệu quả hoạt động, tỷ lệ CIR được duy trì ở mức thấp 32,7%. ROE của ACB vẫn duy trì ở mức cao 22,2%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu ngành.

VIB lãi 6.600 tỷ trong 9 tháng đầu năm

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.600 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 19%.

Ước tính, lợi nhuận trước thuế quý 3 của VIB đạt 1.997 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ 2023.

Tính đến 30/09/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, cao hơn so với mức trung bình ngành là 9%. Đặc biệt, trong riêng quý 3, VIB tăng trưởng tín dụng đạt gần 7% và là một trong những ngân hàng bán lẻ có tăng trưởng tín dụng tốt nhất ngành. Huy động vốn tăng 8%.

Lợi nhuận 9 tháng SeABank tăng trưởng 43%

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt 4.508 tỷ đồng, tăng 1.352 tỷ đồng tương đương 43% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, tổng dư nợ cho vay khách hàng của SeABank đạt 196.890 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 22.396 tỷ đồng so với năm 2023, đạt 288.518 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/09/2024, tổng huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức tài chính quốc tế của SeABank đạt 178.666 tỷ đồng, tăng gần 2% so với năm 2023. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 20.677 tỷ đồng, tăng 24% so với thời điểm 31/12/2023 và chiếm 13,46% huy động từ tiền gửi của khách hàng.

Techcombank: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 22.800 tỷ đồng

Techcombank báo lãi trước thuế 22,8 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng quý 3, ngân hàng lãi 7.171 tỷ đồng, bỏ xa các ngân hàng khác trong nhóm tư nhân như ACB (4.844 tỷ đồng), LPBank (2.899 tỷ đồng), VIB (1.997 tỷ đồng).

Tại cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm lên 622,1 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở hợp nhất, tín dụng cá nhân là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong quý 3. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng tới 6,0% so với quý trước, gấp đôi mức tăng dư nợ khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cho vay & trái phiếu doanh nghiệp).

Số dư CASA (bao gồm số dư “Sinh lời tự động) của Techcombank đạt mức cao kỷ lục 200,3 nghìn tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ CASA lên mức 40,5%. Tính chung tiền gửi của khách hàng đạt 495,0 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21,0% so với cùng kỳ năm trước.

Eximbank: Lợi nhuận 9 tháng ước tính hơn 1.900 tỷ đồng

Trong thông báo mới đây, Eximbank cũng đã công bố thông tin sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 3. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ; Tổng tài sản đến cuối tháng 9 tăng 11% so với đầu năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ; Tổng huy động tăng 9,1% so với đầu năm; tăng 12,2% so với cùng kỳ; Dư nợ tăng 15,1% so với đầu năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ; Tỷ lệ an toàn vốn CAR luôn ở ngưỡng 12 -14% (cao hơn so với ngưỡng 8% theo quy định Ngân hàng nhà nước).

LPBank lãi trước thuế gần 2.900 tỷ trong quý 3

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 của LPBank đạt 2.899 tỷ đồng, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm,lợi nhuận trước thuế đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt gần 446.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2023. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16,1%, đạt 319.770 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 14,3%, đạt gần 271.303 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, số dư nợ xấu của LPBank tăng 70% từ 3.689 tỷ đồng lên 6.272 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng lên 1,96%.

Kienlongbank: Lợi nhuận 9 tháng hơn 760 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, lãi trước thuế của KienlongBank trong quý III/2024 đạt gần 209 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với lợi nhuận trước thuế hơn 760 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

PGBank báo lãi quý 3 tăng trưởng 36%

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 của ngân hàng đạt 77 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng của ngân hàng vẫn giảm 4,4% so với cùng kỳ, đạt 344 tỷ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng Saigonbank sụt giảm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank) cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 200 tỷ đồng, thực hiện xấp xỉ 55% kế hoạch 2024. Cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của SaigonBank đạt hơn 248 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hơn 166 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Như vậy, lợi nhuận trước thuế Saigonbank trong quý 3 ước đạt 34 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2023.

BaoViet Bank: Lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 32 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng đã tăng 35% trích lập dự phòng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 32 tỷ đồng.