Ngân hàng hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng: Lợi nhuận thuần BIDV dự kiến đạt 36.100 tỷ đồng, ACB được cấp room tín dụng 18,4%

Theo SSI, mặc dù các ngân hàng tham dự đều cho rằng lãi suất huy động có thể tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2024 do nhu cầu tín dụng phục hồi, tuy nhiên vẫn có các quan điểm khác nhau về xu hướng NIM trong thời gian tới.



Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, NIM được kỳ vọng sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ so với nửa đầu năm, trong khi NIM ở các ngân hàng thương mại tư nhân có thể sẽ giảm nhẹ do cạnh tranh về lãi suất cho vay.

Ở chiều hướng tích cực, chất lượng tài sản sẽ dần phục hồi do tỷ lệ hình thành nợ xấu đang có xu hướng giảm và tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng chạm đỉnh vào giữa quý III/2024 và quý IV/2024. Nhìn chung, các ngân hàng tham dự đều đánh giá tích cực về kế hoạch lợi nhuận trong năm 2024.

Lợi nhuận thuần 9 tháng của BIDV dự kiến đạt 36.100 tỷ đồng

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện BIDV cho biết lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tín dụng của ngân hàng mẹ trong 9 tháng đầu năm dự kiến đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Riêng trong quý III, chỉ tiêu này đạt 11.700 tỷ đồng, tương đương tăng 3,3% so với cùng kỳ hoặc giảm 9,6% so với quý liền trước.

Ngân hàng cho biết tăng trưởng tín dụng quý III đạt 10%, được thúc đẩy bởi lĩnh vực sản xuất. Cho vay bán lẻ chiếm 44% tổng dư nợ, với kế hoạch trong hai năm tới con số này sẽ đạt 50% tổng dư nợ. Tuy nhiên trong ngắn hạn, lĩnh vực sản xuất, công nghệ, tài chính xanh, và xuất nhập khẩu sẽ là động lực tăng trưởng tín dụng chính của BIDV.

Đại diện BIDV thông tin thêm rằng chất lượng tài sản dự kiến ổn định trong quý IV, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1,4%. Tỷ lệ nợ xấu tại lĩnh vực xây dựng là 2,8% trong quý III. Nợ tái cơ cấu theo Thông tư 06 giảm còn 13.000 nghìn tỷ đồng vào quý III (so với 14 nghìn tỷ đồng trong quý II), tương đương với 0,68% tổng dư nợ.

Trong nửa cuối năm 2024, NIM của BIDV dự kiến sẽ tăng nhờ tín dụng phục hồi và tối ưu hóa tài sản. Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi phục hồi mạnh mẽ bao gồm thu nhập từ phí dịch vụ và các khoản thu từ nợ đã xử lý.

Vietcombank dự kiến hoàn tất kế hoạch bán vốn cho nước ngoài trong nửa đầu năm 2025

Tại hội nghị, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết trong ba quý đầu năm 2024 đã ưu tiên cho vay khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và chế biến, thương mại và các doanh nghiệp FDI.

Để quản lý rủi ro của phân khúc bán lẻ, Vietcombank đã dần chuyển từ cho vay mua nhà sang cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh, và chủ động giảm tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo (LTV). Ngân hàng dự kiến sẽ chuyển dần sang phân khúc bán lẻ trong quý IV và tập trung giải ngân các khoản vay trung và dài hạn để hỗ trợ NIM. Vietcombank kỳ vọng NIM sẽ đạt khoảng 3,2% trong năm 2024.

Không giống như những ngân hàng khác, phân khúc bán lẻ là phân khúc có ít nợ xấu nhất của Vietcombank. Mặc khác, nợ xấu từ phân khúc doanh nghiệp chủ yếu đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các doanh nghiệp lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau (dầu khí, xây dựng và bất động sản, dịch vụ, và vật liệu).

"Tuy nhiên, ngân hàng khá tích cực về triển vọng phục hồi của nền kinh tế, có thể hỗ trợ Vietcombank giảm tỷ lệ nợ xấu xuống khoảng 1% trong những năm tới", SSI cho hay.

Về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn, việc tăng vốn của Vietcombank sẽ được trình Quốc hội phê duyệt trong tháng 10. Ngoài ra, Vietcombank có chia sẻ thêm về kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% vốn cho nhà đầu tư tổ chức (tương đương với 1,3 tỷ USD), dự kiến sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm 2025 nếu điều kiện thị trường thuận lợi.

Tăng trưởng tín dụng VietinBank đạt 8,75%

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tiết lộ tăng trưởng tín dụng đến quý III đạt 8,75%, thúc đẩy bởi lĩnh vực sản xuất và BĐS. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và FDI vẫn là phân khúc cho vay chính của ngân hàng trong quý III/2024. Ngoài ra, ngân hàng cũng cho biết dư nợ cho vay đối với các dự án BOT và tài chính xanh lần lượt dưới 2% và 2,5% tổng dư nợ trong quý 3.

Việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giảm bớt áp lực lên tỷ giá và lãi suất. Tuy nhiên, ngân hàng duy trì quan điểm lãi suất huy động sẽ chỉ tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2024 do nhu cầu tín dụng phục hồi nhưng lãi suất vẫn sẽ giữ ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế.

Đối với chất lượng tài sản, VietinBank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% trong quý III/2024. Nợ tái cơ cấu chiếm 1,5% tổng dư nợ, đặc biệt từ những lĩnh vực bất động sản, xây dựng, và dịch vụ. Ngoài ra, bão Yagi gần đây đã ảnh hưởng khoảng 1.300 khách hàng của VietinBank, với tổng dư nợ là 48 nghìn tỷ đồng chủ yếu từ lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xây dựng và thương mại. Ngân hàng đã giảm lãi suất lên đến 2% để hỗ trợ những khách hàng bị thiệt hại với tổng gói hỗ trợ là 100 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2024, tổng chi phí dự phòng tín dụng dự kiến của VietinBank đạt 25 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân hàng đã ghi nhận 15,7 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng trong nửa đầu năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập từ nợ xấu đã xóa phục hồi mạnh đạt 5,5 nghìn tỷ đồng (+73% so với cùng kỳ).

VieitnBank hiện đang chờ phê duyệt chính thức từ NHNN để trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại trong giai đoạn 2009-2016 và năm 2021.

MB kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt hơn 12%

Tại hội nghị, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt hơn 12% trong quý III, so với hạn mức tín dụng được NHNN cấp là 18,6%.Tính đến cuối tuần thứ 3 của tháng 9/2024, tổng thu nhập hoạt động của MBB đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động trong riêng quý III ở mức 10.300 tỷ đồng, tăng 3,6%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng trong quý III có thể khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đi ngang.

Ngoài ra, MB cho biết NIM đã tăng 60 điểm cơ bản (bps) so với tháng trước, nhưng giảm nhẹ từ mức đỉnh trong tháng 7/2024.

Về chất lượng tài sản, MB tiết lộ BĐS và cho vay mua nhà là hai lĩnh vực chính gây nợ xấu cho ngân hàng. MB không công bố dư nợ cụ thể đối với Tập đoàn Trung Nam, nhưng khẳng định doanh nghiệp này vẫn đang hoạt động bình thường và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

MB đang chờ phê duyệt chính thức từ Ngân hàng Nhà nước về việc nhận chuyển giao ngân hàng “0 đồng”, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024

ACB được cấp room tín dụng 18,4%

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) mới là 18,4%.

Ngân hàng nhận định nhu cầu tín dụng ở phân khúc bán lẻ vẫn còn yếu, trong khi doanh nghiệp chủ yếu vay vốn lưu động thay vì đầu tư vào tài sản cố định. Trong thời gian tới, phân khúc khách hàng doanh nghiệp vẫn sẽ là động lực tăng trưởng chính của ACB, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và lớn cùng chuỗi cung ứng, SSI ghi nhận.

Đại diện ACB cũng cho biết, do các ngân hàng đang cạnh tranh gay gắt với nhau để giành thị phần bằng việc giảm mạnh lãi suất cho vay trong quý III nên ACB đã quyết định duy trì NIM thay vì cố gắng mở rộng tín dụng sau quý III bùng nổ.

NIM trong nửa cuối năm có thể giảm so với nửa đầu năm do lãi suất huy động tăng trong khi lãi suất cho vay khó có thể tăng tướng ứng, ngân hàng cho hay.

Do việc thanh lý tài sản thế chấp diễn ra chậm nên nợ xấu có thể sẽ tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2024. ACB cũng chia sẻ rằng nợ xấu của ngân hàng không tập trung vào một phân khúc hay lĩnh vực cụ thể.

VPBank dự báo NIM chịu áp lực trong nửa cuối năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết, lãi suất huy động đã tăng nhẹ từ tháng 5/2024, nhưng dự kiến sẽ chỉ tác động nhỏ đến chi phí vốn. Tuy nhiên, lãi suất cho vay sẽ khó tăng do các ngân hàng phải cạnh tranh lãi suất với nhau để tăng trưởng tín dụng. Do đó, NIM có khả năng sẽ chịu áp lực trong nửa cuối năm 2024, nhưng nhìn chung NIM vẫn sẽ cải thiện so với năm 2023.

Về chất lượng tài sản, đại diện VPBank thông tin rằng nợ xấu chủ yếu do phân khúc bán lẻ, đặc biệt là các khoản cho vay mua nhà. Trong quý III/2024, tổng nợ tái cơ cấu đạt 12 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Đối với VPBank, SMBC đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và điều chỉnh các sản phẩm của VPBank nhằm thu hút các doanh nghiệp FDI, các khoản tín dụng xanh và khách hàng bán lẻ có thu nhập cao.

Về FE Credit, danh mục cho vay hiện nay bao gồm 50% cho vay tiền mặt, 20% thẻ tín dụng, còn lại là các khoản cho vay đồ điện tử và xe máy. Trong giai đoạn 2019-2021, FE Credit đã tích cực gia tăng thị phần bằng cách đẩy mạnh các khoản vay tiền mặt cho phân khúc phổ thông và thu nhập thấp. Tuy nhiên, nợ xấu cũng từ đó mà gia tăng, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, không chỉ làm giảm chất lượng tài sản mà còn giảm thị phần công ty trong những lĩnh vực khác.

Đối với chất lượng tài sản, công ty cho rằng nợ xấu đã đạt đỉnh trong quý III/2023 và kỳ vọng sẽ cải thiện cùng với nhu cầu tiêu dùng phục hồi. Trong giai đoạn sắp tới, FE Credit dự kiến sẽ ưu tiên các khoản vay tiêu dùng mua các mặt hàng điện tử và xe máy, trong khi hạn chế cho vay những phân khúc rủi ro cao, như cho vay tiền mặt.

Techcombank kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 18-20%

Theo ghi nhận cúa SSI, Techcombank đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng đạt 18-20% cho năm 2024. Đối với thị trường bất động sản, Techcombank nhận thấy sự phục hồi đáng kể ở miền Bắc, trong khi tốc độ phục hồi ở thị trường miền Nam vẫn còn chậm.

Ngân hàng kỳ vọng nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn phù hợp để thị trường bất động sản phục hồi. Tỷ lệ nợ xấu năm 2024 ước tính đạt khoảng 1,3%-1,4%, với khách hàng bán lẻ chiếm phần lớn tổng nợ xấu.

Về TCBS, đại diện Techcombank cho biết vốn điều lệ hiện nay của TCBS vẫn đủ cho các hoạt động hàng ngày, và ngân hàng chưa có kế hoạch cụ thể về việc niêm yết công ty.