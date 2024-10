Ngân hàng thứ 2 công bố BCTC quý 3/2024: Lợi nhuận tăng 35%, tăng lương, giảm số lượng nhân viên

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank – PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 của ngân hàng đạt 77 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 344 tỷ đồng, giảm 4,4%.

Động lực tăng trưởng chính của lợi nhuận trong quý 3 của PGBank đến từ thu nhập lãi thuần, tăng trưởng tới 49% so với cùng kỳ và đạt 416 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng khả quan, đạt 8 tỷ đồng, tăng khoảng 7 tỷ so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý 3/2024 giảm tới 40%, chỉ đạt 9 tỷ đồng. Trước đó, lãi thuần của hoạt động dịch vụ trong 6 tháng đầu năm cũng đã sụt giảm mạnh.

Tổng thu nhập hoạt động quý 3/2024 của ngân hàng đạt 448 tỷ đồng, tăng 48%. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 19% lên 224 tỷ đồng. PGBank tăng mạnh trích lập dự phòng, tăng tới 156% so với cùng kỳ lên 146 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản PGBank đạt 61.804 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,4%, đạt 36.894 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 6,6% lên 38.099 tỷ đồng.

Nợ xấu tại PGBank cuối tháng 9/2024 ở mức 1.175 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2,85% lên 3,19%.

Cuối quý 3/2024, ngân hàng có 1.841 nhân viên, giảm 68 người so với đầu năm. Trong khi đó, chi lương và phụ cấp cho nhân viên tăng khá mạnh (tăng 21,5%) so với cùng kỳ và đạt 344 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Theo PGBank, thu nhập bình quân nhân viên nhà băng này trong 9 tháng đầu năm là 24 triệu đồng/tháng, tăng 2 triệu so với mức cùng kỳ năm ngoái.