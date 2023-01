Doanh nghiệp tất bật chuẩn bị lô hàng nông sản xuất khẩu đầu năm

Vụ thu đông năm nay thời tiết thuận lợi nên sản lượng thu hoạch tăng mạnh, đem lại nhiều kỳ vọng cho người trồng.

Bà con nông dân tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thu hoạch bắp cải để chuẩn bị cho lô hàng xuất khẩu đầu tiên của năm mới. Những cây bắp cải được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Mỗi tuần, trang trại này có thể thu hoạch được 40 tấn bắp cải để phục vụ xuất khẩu.

Mỗi cây bắp cải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ có cân nặng từ 1,5 - 2 kg. Ngoài ra, vùng trồng phải theo tiêu chuẩn VietGAP để không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm.

"Sản lượng năm nay của chúng tôi tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Do chúng tôi thay đổi phương thức canh tác, cải tạo chất đất cũng như thời tiết thuận lợi nên sản lượng tăng hơn so với năm ngoái", chị Nguyễn Thị Thùy, xã An Tân, tỉnh Hải Dương, chia sẻ.

Sang năm 2023, ngành rau quả được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và đặt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Theo bà con nông dân ở đây, cùng với thời tiết thuận lợi, vụ thu đông năm nay kéo dài thêm 1 tháng do năm nhuận cũng là yếu tố thúc đẩy sản lượng tăng hơn mọi năm.

Bên cạnh bắp cải, cà rốt cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng trồng này, dự kiến trong năm 2023, riêng Công ty TNHH New Greenway Việt Nam có thể xuất khẩu được 40 container cà rốt, tương đương với hơn 1.000 tấn. Việc đảm bảo mức giá cạnh tranh là yếu tố giúp họ hoàn thành mục tiêu trên. Họ chuẩn bị nguồn lực tài chính từ sớm, chủ động liên kết sớm với nông dân để có nguồn hàng tốt, ổn định và giá cũng hợp lý hơn.

Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, sang năm 2023, ngành rau quả được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và đặt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ USD, vượt xa năm 2022.

Các chuyên gia cho biết, vì năm nay khi Chính phủ Trung Quốc gỡ bỏ chính sách zero COVID-19 dự báo sẽ có thêm nhiều mặt rau quả được phép xuất khẩu chính ngạch sang đây, đồng thời rau quả của Việt Nam tiếp tục được mở cửa thị trường vào nhiều thị trường khác.