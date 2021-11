Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 tập trung chủ yếu vào giai đoạn 10 ngày ngay sau khi Nghị quyết 128 được ban hành. Đặc biệt, những địa phương chịu ảnh hưởng lớn của dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, số doanh nghiệp thành lập mới đã tăng đến khoảng 300% so với tháng trước.

Còn những địa phương đã sớm khống chế được dịch như Hải Phòng, Bắc Giang cũng tiếp tục ghi nhận số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho hay: "So với thời điểm trước dịch đã tăng hơn 54.000 lao động. Chúng tôi đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Chỉ có an toàn mới tạo ra môi trường để hấp dẫn các nhà đầu tư đến với Bắc Giang".

. Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư.

"Nghị quyết 128 cũng đã trao một số chủ động cho các địa phương thì địa phương cũng nên có những kịch bản phù hợp với tinh hình của mình, không nên áp dụng một cách máy móc. Việc tìm ra điểm cân bằng giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế phải có trong tư duy và hành động", ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay.



Sức khỏe của các doanh nghiệp đã không còn như trước sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng về lao động, thiếu hụt nguồn vốn… là những bài toán mà các doanh nghiệp đang cần lời giải để có thể khôi phục sản xuất, duy trì hoạt động.