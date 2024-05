Doanh nghiệp trong hệ sinh thái ông Đặng Thành Tâm lập công ty xây công viên nghĩa trang quy mô hơn 400 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT) vừa có thông báo Quyết định HĐQT về việc hợp tác góp vốn thành lập công ty liên kết.

Cụ thể, SGT sẽ cùng Công ty TNHH MTV Công nghiệp SaigonTel - Thái Nguyên và CTCP Green Holdings Việt Nam thành lập pháp nhân mới là CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Bình Xanh. Địa chỉ trụ sở tại xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản và hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ. Sau khi thành lập, đây sẽ là công ty liên kết của SGT.

Vốn điều lệ 65 tỷ đồng, trong đó SGT góp 26 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 40%, SaigonTel - Thái Nguyên góp 6,5 tỷ đồng tương ứng 10% vốn và Green Holdings góp 32,5 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 50%.

Đầu tư và Phát triển Phú Bình Xanh được thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Ngân Hà Viên Tân Thành. Dự án có diện tích 40,34ha, tổng mức đầu tư hơn 403 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 65 tỷ đồng, còn lại sẽ được huy động từ nguồn khác.

Mục tiêu của dự án xây dựng khu Công viên nghĩa trang tập trung với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, khuyến khích người dân sử dụng hỏa táng và an táng tập trung, đảm bảo mỹ quan và không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khu vực lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, làm cơ sở cho việc lập và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Dự án sẽ cung cấp nhiều dịch vụ mai táng như phục vụ tang lễ; lưu tro; hảo táng, địa táng, điện táng;…

Về cơ cấu ban điều hành tại Đầu tư và Phát triển Phú Bình Xanh, Chức vụ Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật sẽ do nhân sự của Green Holdings đảm nhiệm; Chức vụ Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng do nhân sự từ SGT sẽ đảm nhiệm; ba Thành viên HĐQT khác sẽ do mỗi đơn vị góp vốn đề cử 1 người.

Liên quan tới hai đơn vị tham gia góp vốn cùng SGT, SaigonTel - Thái Nguyên là công ty con của SGT, tại thời điểm cuối quý 1/2024 SGT đang nắm 100% vốn tại đây, tương ứng số tiền góp vốn gần 1,6 tỷ đồng. Về Green Holdings, theo thông tin tìm hiểu công ty được thành lập vào tháng năm 2020; người đại diện doanh nghiệp là ông Hoàng Mạnh Hùng. Công ty đang hoạt động trong 6 lĩnh vực chính gồm bất động sản; khu vui chơi giải trí; thiết bị - vật tư y tế; dịch vụ du lịch - lữ hành; thương mại điện tử và chăm sóc sức khỏe - làm đẹp.

Trở lại với SGT, doanh nghiệp được biết tới là công ty liên kết, thuộc hệ sinh thái Đô thị Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC). Hiện ông Tâm đồng thời nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT SGT. Tính tới cuối quý 1/2024, cơ cấu cổ đông của SGT ghi nhận KBC nắm 21,48% vốn và ông Đặng Thành Tâm nắm 23,69% vốn.

Hoạt động chính của SGT là lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (KCN) và khu đô thị. Năm 2024, công ty đặt kế hoạch khá tham vọng với mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng và lãi trước thuế 450 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 6 lần so với thực hiện 2023 đồng thời là mức cao kỷ lục của doanh nghiệp từ năm 2005.

Tuy đặt kế hoạch kinh doanh kỷ lục, nhưng SGT không có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông mà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để tái đầu tư, bổ sung vốn lưu động.

Riêng trong quý 1/2024, SGT ghi nhận doanh thu thuần đạt 110 tỷ đồng và LNTT gần 12 tỷ, lần lượt tăng hơn 17% và hơn 66%. So với kế hoạch, công ty chưa thực hiện được tới 2% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Trong một động thái gần đây, ông Tâm đã đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu SGT nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 6,8% vốn tại SGT. Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư và Phát triển DTT đăng ký mua vào 25 triệu cổ phiếu SGT. Nếu giao dịch thành công, Đầu tư và Phát triển DTT tăng tỷ lệ sở hữu lên 16,89% vốn tại SGT. Cả 2 giao dịch trên đều thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, dự kiến trong thời gian từ 6/5-4/6/2024.

Ông Đặng Thành Tâm hiện đang là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Đầu tư và Phát triển DTT, doanh nghiệp này cũng mới thành lập tháng 1/2024. Do đó, nhiều khả năng đây chỉ là giao dịch sang tay giữa Chủ tịch HĐQT và công ty thuộc cùng hệ sinh thái.