Doanh nghiệp vàng nói gì khi bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm?

Doanh nghiệp nộp bổ sung thuế

Trong bản công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM phát đi ngày 9/8, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, đã thực hiện các nghĩa vụ liên quan việc nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng (VAT) theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo PNJ, liên quan đến nghĩa vụ nộp bổ sung VAT được đề cập trong kết luận thanh tra từ tháng 9/2025, công ty đã chủ động rà soát và xác định mức VAT cần bổ sung từ tháng 1/2023 đến 9/2025 là gần 10 tỷ đồng.

Đến ngày 11/11/2025, PNJ kê khai và nộp bổ sung VAT cho các năm 2023, 2024 và 2025 với gần 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nộp hơn 973,4 triệu đồng chậm nộp.

PNJ đã nộp bổ sung thuế theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 12/11/2025, PNJ cho biết đã chủ động báo cáo đầy đủ nội dung này đến đoàn Thanh tra Chính phủ. PNJ khẳng định việc nộp bổ sung thuế đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của kết luận thanh tra.

Theo doanh nghiệp, thuế mà PNJ và các công ty con trong tập đoàn đã nộp trong năm 2023, 2024 và 2025 là hơn 5.893 tỷ đồng.

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ kết luận PNJ xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai VAT, dẫn đến kê khai thiếu và phải nộp bổ sung VAT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.



Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông tin việc vi phạm liên quan đến nhận cọc vàng miếng. Theo đó, đơn vị này chỉ phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch trong năm 2024. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân của các giao dịch này là một số vàng miếng có bao bì bị rách vỏ và phải chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài 7 giao dịch này, doanh nghiệp khẳng định không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc nào khác.

Về vấn đề kê khai thiếu thuế VAT, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đã chủ động liên hệ với cơ quan thuế và hoàn thành việc nộp bổ sung đầy đủ số thuế theo yêu cầu.

Về các vi phạm trong phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết do chậm cập nhật các luật và quy định mới (ban hành trong giai đoạn 2023 và đầu 2024) dẫn đến thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro. Công ty đã nộp phạt, hoàn thiện quy trình nội bộ, đồng thời cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ nhân viên.

Mi Hồng: Nội dung thanh tra không phải sự việc mới phát sinh

Cũng liên quan đến thông tin về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, Công ty TNHH Mi Hồng đã phát đi thông tin tới khách hàng và đối tác.

Theo Mi Hồng, kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ có đề cập một số tồn tại của doanh nghiệp liên quan đến chế độ báo cáo, công bố thông tin sản phẩm, công tác phòng, chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, những nội dung nêu trong kết luận thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng thanh tra trước năm 2025, không phải là sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố ngày 8/8/2026.

Mi Hồng cho biết, trong và sau quá trình thanh tra, doanh nghiệp đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đồng thời, công ty cho biết, tiếp tục hoàn thiện các quy trình liên quan đến quản trị, công bố thông tin, phòng, chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật.

Mi Hồng cũng khẳng định, hiện nay, hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng của công ty vẫn diễn ra bình thường. Quyền lợi chính đáng của khách hàng được doanh nghiệp bảo đảm theo quy định.

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng. Thanh tra Chính phủ xác định 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có PNJ, SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải... có những nội dung kê khai thuế không đúng, dẫn đến số tiền tạm tính phải xử lý, thu nộp ngân sách lên đến gần 94 tỷ đồng.