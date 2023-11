Doanh nghiệp Việt 20 năm chờ xuất khẩu trứng gà sang Singapore

Chiều 29/11, tại buổi tọa đàm giữa UBND tỉnh Long An và các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Singapore, ông Joy Kho - Tổng Lãnh sự nước Cộng hoà Singapore tại TPHCM - cho biết, Singapore là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, với hơn 3.000 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 70 tỷ USD tính đến tháng 8 năm nay. Long An là một trong những đối tác quan trọng và nhiều tiềm năng nhất cho các doanh nghiệp Singapore .

"Singapore và Việt Nam có quan hệ chặt chẽ và toàn diện trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng, và hợp tác văn hóa. Singapore đã là đối tác chiến lược của Việt Nam từ năm 2013. Năm nay, hai nước có rất nhiều chương trình để kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Cả hai bên đã cùng bận rộn với các chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng hai nước, cũng như là các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, và thương mại" - ông Joy Kho - nói.

Ông Joy Kho - Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM.

Với diện tích gần 4.500 km2, và dân số hơn 1,6 triệu người, ông Joy Kho nhận định Long An là một địa phương năng động với tốc độ tăng trưởng nhanh và vị trí thuận lợi rất gần với TPHCM. Tỉnh cũng đã thể hiện quyết tâm cao với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội, và bảo vệ môi trường. Long An đã áp dụng nhiều chính sách và dự án để cải thiện cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Long An là một trong những tỉnh xếp hàng đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp hạng 10 trong tổng số 63 tỉnh thành của cả nước trong năm 2022. Các doanh nghiệp Singapore đã và đang tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, và môi trường bền vững của Long An.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, đến tính lũy kế đến tháng 3/2021, Long An có 1.082 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 9,3 tỷ USD, trong đó 253 dự án đến từ nhà đầu tư Singapore với tổng số vốn đăng ký hơn 4,2 tỷ USD, chiếm khoảng 45% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và dẫn đầu trong số 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An.

"Tôi tin rằng vẫn có nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng hứng thú và cùng có lợi mà chúng ta có thể cùng thực hiện, đó là các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, logistics, nông nghiệp và du lịch . Tôi hy vọng rằng buổi tọa đàm hôm nay sẽ giúp hai bên có thể nhận diện được những thách thức, cơ hội, và giải pháp để thúc đẩy tính liên kết giữa hai nước, và tạo dựng được thêm nhiều mối quan hệ hợp tác", ông Joy Kho nói.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho hay, Long An sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại địa phương này, nhất là trên các lĩnh vực ưu tiên và là thế mạnh của doanh nghiệp Singapore như đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng xanh; hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị; y tế; công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu, điện tử; phát triển thị trường tài chính; đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Ông Sơn cũng cho biết, Long An cam kết sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và luôn đồng hành hỗ trợ các dự án đầu tư và đảm bảo rằng các nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy định khi triển khai dự án tại Long An. Bên cạnh đó, chúng tôi đã có những kế hoạch trọng tâm nhằm cải thiện nguồn nhân lực của tỉnh theo hướng nâng cao về lượng lẫn chất, đạt tiêu chuẩn về trình độ kỹ thuật cao nhằm đáp ứng được nhu cầu của các quý doanh nghiệp.



20 năm chờ đưa trứng sang Singapore

Phía doanh nghiệp tại địa phương, đại diện công ty trứng sạch Ba Huân, bà Phạm Thị Huân nêu mong muốn: “Chúng tôi có đối tác bên Singapore gần 20 năm nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể xuất khẩu trứng tươi qua được. Hôm nay, có đại diện tham tán và các doanh nghiệp Singapore, tôi xin các vị có thể đàm phán để trứng gà, vịt tươi Việt Nam có thể xuất khẩu qua thị trường này”.

Bà Phạm Thị Huân mong muốn chính sách hai nước có thể nới lỏng để sản phẩm trứng tươi của Việt Nam có thể vào được thị trường Singapore.

Tiếp thu nguyện vọng trên, ông Cao Xuân Thắng - Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore - nêu quan điểm: “Chúng tôi cũng đã tiếp nhận nhiều thư điện tử liên quan đến việc nhập khẩu trứng sạch vào Singapore. Tuy nhiên, với vai trò Tham tán, chúng tôi không đủ thẩm quyền quyết định và chỉ có thể thúc đẩy quá trình hợp tác giữa đôi bên. Rất mong thời gian tới, sản phẩm trứng và thịt của Việt Nam sẽ có thể vào được thị trường Singapore”.