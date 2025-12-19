Doanh nghiệp Việt tìm lối đi mới với Social Commerce

Ngân sách marketing tăng nhưng hiệu quả chưa tương xứng

Giai đoạn 2026 - 2027 được dự báo sẽ là thời điểm các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực kép và sự bất định lớn nhất về chiến lược số. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: đến hết năm 2024, Việt Nam có hơn 98% doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa đang hoạt động và phần lớn đang phải chịu "áp lực kép" từ chi phí vận hành và hiệu quả marketing.

Chi phí quảng cáo kỹ thuật số trên các nền tảng lớn đang có xu hướng tăng 15 - 20% mỗi năm, khiến chi phí thu hút khách hàng (CAC) tăng nhanh trong khi tỷ lệ chuyển đổi gần như không cải thiện, làm biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Trên các sàn TMĐT, bảng xếp hạng doanh số thuộc về các thương hiệu lớn, buộc SME phải co mình.

Bên cạnh đó, làn sóng AI khiến không ít lãnh đạo lúng túng trong phân bổ ngân sách với hơn 70% CEO không chắc nên đầu tư ngân sách vào đâu - xây dựng thương hiệu, quảng cáo trực tiếp, hay tổ chức sự kiện (McKinsey).

Vì vậy, dù nói nhiều về dữ liệu, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể trả lời câu hỏi cốt lõi: marketing đang đóng góp bao nhiêu vào doanh thu và ROI thực tế là bao nhiêu?

Doanh nghiệp Việt đang đối mặt với áp lực kép: chi phí quảng cáo tăng, thách thức từ AI, khả năng thực thi

Mô hình Social Commerce: Từ xu hướng đến kênh tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh đó, Social Commerce đã chuyển mình từ một xu hướng thành một kênh đầu tư có tính thanh khoản cao nhờ tận dụng sức mạnh của "Creator-Led Commerce" để tạo ra tỷ suất chuyển đổi tức thì.

Theo "Vietnam Social Commerce Market Intelligence Report 2025", thị trường Social Commerce Việt Nam dự kiến tăng trưởng 25,4% trong năm 2025, đạt quy mô 5 tỷ USD, với TikTok Shop dẫn đến 28% thị phần TMĐT và 4,5 tỷ USD GMV (Statista). Hơn 79% người Việt đã mua sản phẩm sau khi xem live-stream và social commerce có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn đến 30% so với e-commerce truyền thống. Các doanh nghiệp cũng đã tích hợp kênh này làm "vũ khí" chính (hơn 57%), khai thác thương mại trực tiếp cùng người có ảnh hưởng để tạo doanh thu bền vững.

Ecomobi, một trong những đơn vị tiên phong triển khai Social Commerce tại Việt Nam, đã ghi nhận những con số ấn tượng khi hợp tác với các thương hiệu hàng đầu. Mô hình này giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 30 - 40% chi phí so với kênh quảng cáo trả phí truyền thống, đồng thời vẫn đảm bảo mở rộng độ phủ thương hiệu thông qua mạng lưới hàng nghìn creator có ảnh hưởng.

Social commerce là giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, đồng thời tăng Brandformance

Social Commerce được đánh giá cao nhờ khả năng tối ưu chi phí nhưng vẫn tạo ra khách hàng chất lượng. Thay vì chi ngân sách lớn cho các chiến dịch quảng cáo đại trà nhưng khó kiểm soát chuyển đổi, doanh nghiệp hợp tác với các creator có tệp người theo dõi trung thành, qua đó rút ngắn hành trình từ nhận diện thương hiệu đến quyết định mua hàng.

Thực tế triển khai cho thấy hiệu quả rõ rệt. Các chiến dịch do Ecomobi thực hiện ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi (CR) vượt xa mức trung bình ngành, biến nội dung lan tỏa trên mạng xã hội thành doanh thu có thể đo lường trên quy mô lớn.

Tiêu biểu, chiến dịch UGC giữa Ecomobi và 3CE tạo ra hơn 1.000 video TikTok, đạt tỷ lệ chuyển đổi lên đến 35%, cao gần gấp đôi mức trung bình ngành, mang về hàng trăm triệu GMV chỉ trong hai tháng. Tương tự, các chiến dịch hợp tác cùng Vacosi có CRV hơn 40% hay CeraVe vượt mục tiêu từ 130 - 150%.

Thành công của L’Oréal: Biến Livestream thành kênh doanh thu chính thức với cam kết chuyển đổi từ Ecomobi.

Để triển khai Social Commerce hiệu quả, doanh nghiệp cần một đối tác có khả năng kết nối ba yếu tố: mạng lưới creator chất lượng, công nghệ quản lý dữ liệu và năng lực vận hành quy mô lớn.

Ecomobi sở hữu hệ sinh thái hơn 1 triệu Creator, KOC cùng hàng triệu lượt tương tác mỗi tháng, giúp thương hiệu tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng. Nền tảng Passio tiếp tục mở rộng hệ sinh thái này, hỗ trợ Creator tự động hóa mô hình P4P, duy trì và mở rộng lực lượng "đại lý bán hàng" chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Cung cấp dashboard theo dõi hiệu suất theo thời gian thực cho phép doanh nghiệp theo dõi từng giai đoạn hành trình khách hàng - thay vì chỉ đo lường "lượt xem" hay "tương tác". Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu chiến lược một cách linh hoạt và chính xác.

Với mô hình P4P, Social Commerce không còn là chi phí marketing mà trở thành tài sản kinh doanh có thể đo lường và dự báo lợi nhuận. Ecomobi đang trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu, cung cấp chiếc chìa khóa tối ưu hóa đồng vốn đầu tư và định hình lại bản đồ chi tiêu marketing của doanh nghiệp Việt trong những năm tới.

