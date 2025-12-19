Meditech ra mắt, giới thiệu hệ sinh thái giải pháp y tế số toàn diện

Phát biểu tại sự kiện, Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Trần Quý Tường - Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, nguyên Cục Trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu – phát triển của Meditech trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực trụ cột. Việc ra đời hệ sinh thái giải pháp y tế do doanh nghiệp Việt Nam phát triển được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội tăng cường tính tự chủ công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành y tế.

Hệ sinh thái Giải pháp Y tế số Meditech được xây dựng theo mô hình tích hợp "một nền tảng – đa tiện ích", đáp ứng toàn diện nhu cầu vận hành của bệnh viện, phòng khám từ quản lý hồ sơ, quy trình chuyên môn, tài chính – nhân sự đến chăm sóc bệnh nhân và điều hành. Các giải pháp nổi bật gồm Meditech HIS – hệ thống quản lý bệnh viện thông minh, Meditech EMR – bệnh án điện tử chuẩn Bộ Y tế, Meditech LIS – xét nghiệm số hóa, Meditech PACS – lưu trữ và chia sẻ hình ảnh y khoa, cùng loạt dịch vụ mở rộng như khám bệnh từ xa, chăm sóc sức khỏe chủ động và báo cáo điều hành thông minh.

Mỗi giải pháp được thiết kế như một "mảnh ghép công nghệ" liên kết chặt chẽ, tối ưu quy trình vận hành, giảm tải thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian phục vụ bệnh nhân và hạn chế sai sót chuyên môn. Với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, Meditech hướng tới việc đưa công nghệ trở nên gần gũi và hiệu quả hơn với đội ngũ nhân sự y tế.

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Trần Quý Tường trực tiếp trải nghiệm Hệ sinh thái các phần mềm do Meditech nghiên cứu và phát triển

Tại sự kiện, Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Trần Quý Tường cũng cho biết ngành y tế đang đặt mục tiêu hình thành hệ thống y tế số thống nhất, đồng bộ, minh bạch và an toàn dữ liệu. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp công nghệ như Meditech góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng số, hỗ trợ đơn vị y tế chuyển đổi mô hình vận hành từ thủ công sang số hóa, hướng tới bệnh viện không giấy tờ và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia.

Ngay tại buổi lễ Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Phòng khám Đa khoa các cơ quan đảng Trung ương. Các thỏa thuận hợp tác mở ra cơ hội lớn để Meditech đồng hành với các đơn vị trong triển khai chuyển đổi số thực tế, góp phần xây dựng mô hình y tế thông minh tại nhiều địa phương.

Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Meditech và Phòng khám Đa khoa các cơ quan đảng Trung ương tiến hành lễ ký kết hợp tác

Đại diện Meditech ông Lê Văn Thực - Giám đốc điều hành công ty cho biết, mục tiêu của Meditech là tạo ra một hệ sinh thái y tế số bền vững, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ, điều dưỡng và đội ngũ quản lý. "Chúng tôi mong muốn tạo ra một hệ sinh thái y tế số bền vững, lấy hiệu quả vận hành và sự hài lòng của người bệnh làm trọng tâm. Những hợp tác chiến lược này là nền tảng để Meditech lan tỏa giá trị công nghệ, đồng hành cùng cơ sở y tế trên cả nước trong hành trình chuyển đổi số".

Đại diện Meditech chia sẻ, doanh nghiệp mong muốn tạo ra một hệ sinh thái y tế số bền vững, trong đó mọi hoạt động chuyên môn – quản trị – chăm sóc sức khỏe đều được vận hành trên nền tảng thông minh, tiết kiệm thời gian và nguồn lực. "Chúng tôi kỳ vọng Meditech sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các cơ sở y tế, mang công nghệ đến gần hơn với người làm nghề và lấy hiệu quả điều trị – sự hài lòng của bệnh nhân làm trọng tâm".

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Công ty cổ phần công nghệ Meditech và Hệ sinh thái sản phẩm

Sự kiện ra mắt Meditech là bước tiếp nối trong chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số y tế, góp phần xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe hiện đại, thông minh và bền vững. Với nền tảng công nghệ vững chắc cùng định hướng phát triển lâu dài, Meditech tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo tương lai của y tế số Việt Nam.