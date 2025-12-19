Tinh Hoa Biscons đạt giải quốc tế - Khi kiến trúc là tuyên ngôn hưởng thụ

Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận những thương hiệu có đóng góp nổi bật trong phân khúc bất động sản cao cấp toàn cầu. Việc một studio Việt Nam xuất hiện bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế cho thấy năng lực thiết kế nhà ở tại Việt Nam đang tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về tư duy, thẩm mỹ và chất lượng thực thi.

Thư chúc mừng từ Luxury Lifestyle Awards gửi đến Tinh Hoa Biscons

Định vị trải nghiệm sống cá nhân hóa cho giới tinh hoa

Tinh Hoa Biscons lựa chọn con đường phát triển tập trung, chuyên sâu vào phân khúc bất động sản hạng sang với các dòng sản phẩm đòi hỏi hàm lượng thiết kế cao như biệt thự nghỉ dưỡng, penthouse và không gian wellness tại gia.

Theo đánh giá từ hội đồng Luxury Lifestyle Awards, điểm khác biệt của Tinh Hoa Biscons nằm ở khả năng cá nhân hóa không gian sống dựa trên phong cách sống của từng gia chủ.

"Mỗi thiết kế của studio này không rập khuôn theo xu hướng, mà tập trung giải quyết bài toán về phong cách sống (lifestyle) của từng gia chủ. Họ biến những công trình bê tông cốt thép trở thành những không gian nghỉ dưỡng giàu tính thẩm mỹ và tiện nghi."

Sự tinh tế trong từng chi tiết vật liệu và ý tứ thiết kế

Kiến trúc như một hình thức nghệ thuật không gian

Bên cạnh yếu tố công năng và bền vững, Tinh Hoa Biscons tiếp cận kiến trúc dưới góc nhìn nghệ thuật. Tính duy mỹ được thể hiện thông qua tỷ lệ hình khối, nhịp điệu không gian, cách kiểm soát ánh sáng và lựa chọn vật liệu, thay vì những chi tiết trang trí mang tính phô diễn.

Triết lý kiến trúc

Chia sẻ về giải thưởng này, ông Nguyễn Minh Quân - CEO Tinh Hoa Biscons cho biết: "Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế bền vững. Chúng tôi quan niệm, nhà là nơi để tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm xúc. Do đó, sự sang trọng phải song hành cùng trải nghiệm hưởng thụ đỉnh cao."

CEO Minh Quân - Nhà là nơi để tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm xúc. Do đó, sự sang trọng phải song hành cùng trải nghiệm hưởng thụ đỉnh cao

Với đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm và tư duy thiết kế đương đại, Tinh Hoa Biscons đang từng bước tái định nghĩa khái niệm "sống sang" tại Việt Nam - không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở chất lượng không gian và mức độ phù hợp với người sử dụng.

Sự chuyên nghiệp và thấu hiểu khách hàng là chìa khóa thành công của Tinh Hoa Biscons

Sự hưởng thụ được thể hiện qua những chi tiết có tính nghiên cứu: Một góc thư giãn nhìn ra hồ bơi vô cực, một phòng nghe nhạc được xử lý âm học chuẩn xác, hay sự chuyển tiếp mượt mà giữa thiên nhiên và nội thất. Đó là những giá trị chỉ thực sự rõ ràng khi con người trực tiếp trải nghiệm.

Khám phá nghệ thuật sống thượng lưu cùng Tinh Hoa Biscons tại: https://tinhhoabiscons.com/

Vị thế mới trên bản đồ kiến trúc hạng sang

Giải thưởng từ Luxury Lifestyle Awards 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Tinh Hoa Biscons. Đây không chỉ là sự công nhận về mặt danh hiệu, mà còn là cam kết tiếp tục hoàn thiện phương pháp thiết kế, hướng tới những công trình có giá trị sử dụng và giá trị thẩm mỹ bền vững.

Khi tiêu chuẩn sống ngày càng được nâng cao, Tinh Hoa Biscons cho thấy kiến trúc cao cấp không nhất thiết phải phô trương, mà cần đủ tinh tế để chạm đến cảm xúc và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Về Luxury Lifestyle Awards

Luxury Lifestyle Awards là giải thưởng toàn cầu có trụ sở tại New York (Mỹ), với thâm niên 16 năm hoạt động. Giải thưởng lựa chọn, công nhận và quảng bá các thương hiệu xa xỉ tốt nhất thế giới, kết nối hơn 5.000 sản phẩm dịch vụ từ 100 quốc gia để tìm ra những đại diện xuất sắc nhất.