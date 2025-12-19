Phú Thọ đấu giá thành công 15 lô đất ở, đất thương phẩm tại Khu du lịch sinh thái Đại Lải

Theo thông báo đấu giá, 15 lô đất có tổng diện tích 3.787m2, trong đó mỗi lô đất từ 250 – 287m2/lô. Đơn giá khởi điểm đấu giá là 15 – 18 triệu đồng/m2.

Ngày 11/12, phiên đấu giá đối với 15 lô đất ở, đất thương phẩm nêu trên được diễn ra tại Hội trường Ban Chỉ huy quân sự phường Vĩnh Yên (UBND xã Thanh Trù cũ), phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. Có 29 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Theo Biên bản đấu giá, bà Phùng Thị Thuận (địa chỉ TDP Lẻ 2, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) đã trúng đấu giá lô đất BT-TP1-39 có diện tích 250m2; giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2. Giá trúng đấu giá của lô đất này là 26,899 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Anh Dũng (địa chỉ tại KĐT Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội) trúng đấu giá lô đất BT-TP1-40 có diện tích 250m2; giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2. Giá trúng đấu giá của lô đất này là 26,899 triệu đồng/m2.

13 lô đất còn lại, ông Nguyễn Huy Tưởng (địa chỉ Vân Điềm, xã Thư Lâm, TP. Hà Nội) đã trúng đấu giá các lô đất có diện tích 250 – 287m2/lô; đơn giá khởi điểm 15 – 18 triệu đồng/m2. Giá trúng đấu giá từ 23,6 – 30,6 triệu đồng/m2.

Theo tổng kết, tổng giá khởi điểm của 15 lô đất là 58,416 tỷ đồng. Tổng giá trúng đấu giá là 103,92 tỷ đồng, chênh lệch tăng 45,504 tỷ đồng.

Được biết, 15 lô đất ở, đất thương phẩm thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đại Lải - Khu B nằm trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng Flamingo Venus Resort tọa lạc tại Xã Ngọc Thanh, một vị trí chiến lược thuộc Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Vị trí này được đánh giá thuận lợi về giao thông, cùng với những hưởng lợi từ cảnh quan cây xanh, thiên nhiên, gần kề hồ Đại Lải. Các lô đất ở, đất thương phẩm cũng nằm ở vị trí kết nối dễ dàng với các tuyến đường huyết mạch, giúp việc di chuyển từ Hà Nội và các tỉnh lân cận trở nên nhanh chóng, chỉ mất khoảng 45-60 phút lái xe.