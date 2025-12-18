HITC hợp tác với Warburg Pincus và Evolution phát triển trung tâm dữ liệu thế hệ mới tại Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác này, HITC đồng thời ký kết thỏa thuận chiến lược với Evolution Data Centres (Evolution) – nhà phát triển trung tâm dữ liệu thế hệ mới hàng đầu tại Đông Nam Á.

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, thương mại, sản xuất, y tế và giáo dục. Đặc biệt, sự phát triển nhanh của AI đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với hạ tầng dữ liệu có hiệu năng cao, an toàn, đạt chuẩn quốc tế và khả năng mở rộng linh hoạt.

Hợp tác chiến lược giữa các bên được xây dựng trên sự bổ trợ thế mạnh: Warburg Pincus sở hữu kinh nghiệm đầu tư và mạng lưới toàn cầu; Evolution có chuyên môn sâu trong thiết kế và vận hành trung tâm dữ liệu hyperscale; trong khi HITC có lợi thế am hiểu thị trường, năng lực triển khai và vận hành tại Việt Nam. Thông qua hợp tác này, EcoDC – công ty thành viên của HITC – sẽ tiếp cận các mô hình quản trị quốc tế và tiêu chuẩn vận hành tiên tiến. Hiện EcoDC là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận Uptime Tier III cho cả thiết kế và vận hành trung tâm dữ liệu.

Ông Nguyễn Bình Minh, Tổng Giám đốc HITC, chia sẻ: "Hợp tác với Warburg Pincus và Evolution Data Centres đánh dấu bước phát triển quan trọng của HITC trong việc thu hút nhà đầu tư chiến lược quốc tế chuyên sâu về trung tâm dữ liệu. Chúng tôi kỳ vọng cùng các đối tác thiết lập những chuẩn mực mới cho phát triển hạ tầng số bền vững tại Việt Nam."

Để hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác, HITC và các đối tác mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, triển khai các chiến lược trụ cột về phát triển công nghệ cao, kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế. Thông qua đó, HITC sẽ từng bước phát triển năng lực công nghệ cao về dữ liệu theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và tiếp tục thu hút các đối tác toàn cầu.

Đại diện HITC và Evolution tại buổi lễ ký kết thỏa thuận đầu tư chiến lược – đánh dấu bước ngoặt cho hạ tầng số Việt Nam.

Về HITC Telecommunication

HITC là công ty liên kết thuộc Tập đoàn Hanoi Telecom, với các thành viên tiêu biểu khác như Vietnamobile, HTE, VNCS, ICOMM. HITC sở hữu và vận hành hạ tầng cáp quang và trung tâm dữ liệu, tiêu biểu là EcoDC tại Khu CNC Hòa Lạc (Hà Nội) với công suất 25,5 MW. EcoDC là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đạt Uptime Tier III cho cả thiết kế và vận hành, ngoài các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 27001, PCI-DSS và TIA 942 – Rated 3.

Về Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC là nhà tiên phong trong đầu tư phát triển toàn cầu. Là một đối tác tư nhân thành lập từ năm 1966, công ty có sự mềm dẻo linh hoạt và kinh nghiệm tập trung vào việc hỗ trợ các nhà đầu tư và đội ngũ quản lý đạt được thành công bền vững trong nhiều lĩnh vực. Hiện tại, công ty đang quản lý nhiều tài sản trị giá 85 tỷ USD và hơn 215 công ty hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực, diễn đàn và khu vực địa lý trên toàn cầu. Warburg Pincus đã đầu tư vào hơn 1000 công ty thông qua hình thức vốn tư nhân, bất động sản và các chiến lược giải pháp tài chính.

Công ty có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ với hơn 15 văn phòng trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web www.warburgpincus.com

Về Evolution Data Centres

Evolution Data Centres có trụ sở chính tại Singapore, chuyên phát triển, sở hữu và vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, hiệu năng cao và bền vững tại Đông Nam Á. Evolution thiết kế, sở hữu và vận hành nhiều hạ tầng số hiệu suất cao với trọng tâm hướng vào tính bền vững, quy mô và liên kết với thị trường địa phương. Evolution đang mở rộng tại các thị trường tăng trưởng cao như Thái Lan, Philippines và nay là Việt Nam.

Về đơn vị tư vấn

Thỏa thuận hợp tác này có sự tư vấn của Baker McKenzie, Venture North Law và Index Asia.