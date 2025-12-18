AgriS Young Talent Program 2025: Đầu tư nhân lực trẻ cho nông nghiệp Việt

Sinh viên ra trường và bài toán khởi đầu sự nghiệp

Mỗi năm, thị trường lao động Việt Nam đón nhận hàng trăm nghìn sinh viên tốt nghiệp các ngành nông nghiệp, kỹ thuật và công nghệ. Tuy nhiên, yêu cầu ngày càng cao về năng lực thực tiễn khiến việc tìm kiếm điểm khởi đầu phù hợp vẫn là thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, những ngành đòi hỏi sự am hiểu sâu về vận hành, công nghệ và sản xuất.

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp và sản xuất quy mô lớn đang thiếu hụt nguồn nhân lực trẻ có khả năng phát triển dài hạn. Khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường và yêu cầu thực tế buộc doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có thể làm việc ngay, khiến sinh viên mới tốt nghiệp thường chỉ đảm nhận các vị trí hỗ trợ, ít cơ hội tham gia sâu vào hoạt động cốt lõi.

AgriS và chiến lược đầu tư dài hạn cho nhân lực trẻ

Trước bối cảnh đó, tháng 10/2025, Tập đoàn Nông nghiệp Công nghệ cao AgriS đã triển khai chương trình AgriS Young Talent như một phần trong chiến lược phát triển nhân sự dài hạn, gắn với tầm nhìn xây dựng doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao dựa trên tri thức, công nghệ và con người, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Chương trình được thiết kế dành cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có dưới một năm kinh nghiệm, định hướng trở thành lực lượng nhân sự nòng cốt trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất và thương mại tại AgriS. Đây không đơn thuần là một chương trình tuyển dụng, mà là mô hình chương trình đào tạo gắn với định hướng xây dựng thế hệ kế thừa cho doanh nghiệp.

Với lộ trình 6 tháng, chương trình kết hợp đào tạo nền tảng và On-the-Job Training cùng chuyên gia, giúp người tham gia phát triển toàn diện cả chuyên môn lẫn kỹ năng làm việc trong môi trường ngành nông nghiệp, sản xuất hiện đại và công nghệ.

Lấy thực tiễn làm cốt lõi, kết nối hệ sinh thái "5 nhà"

Một trong những điểm nhấn của AgriS Young Talent Program là việc gắn đào tạo với hoạt động vận hành thực tế của doanh nghiệp, đồng thời kết nối chặt chẽ mô hình hợp tác "5 nhà": Nhà nước – Nhà trường – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp – Nhà nông.

Thông qua sự phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia trong hệ sinh thái, các Young Talent được tiếp cận các nội dung chuyên sâu như nông nghiệp kỹ thuật cao, drone, IoT, GPS, ESG, QA/QC, ERP và kỹ thuật sản xuất, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đào tạo, các Young Talent còn làm việc trực tiếp tại những đơn vị trọng yếu trong chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn của AgriS như trung tâm kinh doanh nông nghiệp (AgriC) và trung tâm sản xuất (ProC), qua đó hiểu rõ cách một doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao vận hành từ sản xuất đến thị trường. Việc được giao nhiệm vụ cụ thể và nhìn thấy kết quả công việc ngoài thực tế giúp người tham gia sớm hình thành tư duy trách nhiệm và khả năng tạo giá trị, đúng với tinh thần chương trình: "Begin Real. Grow Real. Mark Real."

Theo AgriS, chỉ sau một tháng mở đơn, chương trình đã nhận hơn 700 hồ sơ từ sinh viên trên toàn quốc, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của người trẻ đối với những chương trình phát triển nghề nghiệp có lộ trình rõ ràng và gắn với thực tiễn.

Tầm nhìn xây dựng thế hệ kế thừa cho nông nghiệp công nghệ cao

Chia sẻ về định hướng của chương trình, bà Lê Thị Hồng Ánh – Giám đốc Nhân sự AgriS Holding, đại diện Ban Lãnh đạo AgriS cho biết: "Young Talent là một phần trong định hướng dài hạn của AgriS nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển giao thế hệ và xây dựng đội ngũ kế thừa. Chúng tôi chủ động đầu tư cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ - những nhân tố sẽ tiếp nối, gìn giữ và phát triển các giá trị mà AgriS đã xây dựng, đồng thời mang đến tư duy đổi mới và cách tiếp cận hiện đại cho ngành nông nghiệp."

Bà Lê Thị Hồng Ánh – Giám đốc Nhân sự AgriS Holding

Theo bà Ánh, thông qua chương trình, các tài năng trẻ không chỉ được đào tạo và trải nghiệm thực tế trong môi trường nông nghiệp - sản xuất - kinh doanh, mà còn được trao cơ hội tham gia vào các dự án cụ thể, làm việc cùng đội ngũ quản lý và lãnh đạo. Đây là cách AgriS trao niềm tin cho thế hệ trẻ, đồng thời kỳ vọng họ sẽ góp phần kể câu chuyện về nông nghiệp Việt Nam theo một diện mạo mới, hiện đại, năng động và gần gũi hơn.

Buổi chào đón và định hướng cho 22 Young Talent xuất sắc nhất ngày 15/12/2025

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, AgriS Young Talent Program cho thấy một cách tiếp cận dài hạn trong phát triển nhân lực, bắt đầu từ trải nghiệm thực tiễn và niềm tin vào con người.