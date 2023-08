Doanh nhân 20 tuổi làm chủ tịch 1 công ty chứng khoán đang niêm yết

CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Dương (sinh năm 2003) giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho ông Trịnh Thanh Giảng. Thời gian hiệu lực từ ngày 3/8/2023.

Trước đó ngày 24/7, ông Trịnh Thanh Giảng vừa đệ đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT HBS, ông cho biết: "Vì lý do cá nhân nên không đủ thời gian để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch HĐQT". Vị này được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau khi trúng cử vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Về phân Tân Chủ tịch, ông Lê Đình Dương cũng là một trong số những cá nhân trúng cử vào HĐQT của HBS bên cạnh ông Lê Xuân Tùng, ông Nguyễn Anh Đức và ông Lê Tiến Dũng. Ông Dương sinh ngày 28/9/2003. Như vậy, đây là lần đầu một công ty niêm yết có Chủ tịch chưa đầy 20 tuổi.

Cùng với ông Tùng (sinh ngày 30/8/1995), ông Dương là con trai của cựu Chủ tịch HBS Nguyễn Thị Loan. Khoảng tháng 11/2021, bà Loan đã bị Công an Tp.Hà Nội khởi tố vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Thời điểm này, bà Loan còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Y dược Vimedimex (VMD). Hiện, ông Tùng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

Trên thị trường, cổ phiếu HBS tăng mạnh trong bối cảnh biến động nhân sự cấp cao. Hiện, thị giá HBS vào mức 9.800 đồng/cp.

Trong thời gian này, người nội bộ đã có động thái mua vào cổ phiếu Công ty. Bao gồm:

+ Ông Nguyễn Đức Anh – Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS) vừa đăng ký mua vào 2,4 triệu cổ phiếu HBS. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 8/6 đến 7/7, theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Hiện tại, ông Đức Anh đang nắm giữ 5,8 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 17,58%).

+ Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Lê Xuân Tùng (em ruột ông Lê Đình Dương) cũng đăng ký mua 3,2 triệu cổ phiếu HBS. Ông Tùng hiện chưa sở hữu cổ phiếu HBS trong khi ông Dương đang là cổ đông lớn của Công ty.

Tính tới ngày 7/7, ông Dương nắm giữ hơn 5 triệu cổ phiếu HBS (chiếm 15,15% vốn điều lệ). Số cổ phiếu trên được ông Dương mua vào thông qua phương thức thoả thuận hồi cuối năm ngoái – giai đoạn cổ phiếu HBS đang ngụp lặn dưới vùng đáy sau khi đã giảm hơn 70% từ đỉnh.

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm, HBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 3,2 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gấp 5,7 lần cùng kỳ lên hơn 6,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, HBS lãi ròng 4 tỷ đồng, giảm gần 73% so với quý 1 năm ngoái. Theo giải trình, lợi nhuận giảm là do đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính.