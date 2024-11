Doanh nhân Nguyễn Lưu Thụy: Cổ đông sáng lập IPA và cú rẽ ngang ‘tâm huyết’ với Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Doanh nhân Nguyễn Lưu Thụy sinh năm 1959, sinh ra tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp chuyên ngành hoá kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội và có bằng Tiến sỹ hoá học của Đại học Công nghệ Warsaw, Ba Lan.

Ông Thụy được biết đến là người sáng lập Công ty Paula & Karen Co. Ltd., một trong những công ty phân phối giầy dép lớn ở Ba Lan. Tại công ty ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tiến sỹ Hóa kỹ thuật của công ty. Trước khi sáng lập ra Công ty Paula & Karen Co. Ltd., ông Thụy từng giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Hà.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Lưu Thụy còn được biết đến là cổ đông sáng lập của Tập đoàn IPA từ những buổi đầu. Tính đến 31/12/2009, ông Thụy sở hữu 16.298.646 tương đương 27,164% tỷ lệ sở hữu của IPA. Con số này vượt qua cả tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Vũ Hiền và vợ là bà Phạm Minh Hương vào thời điểm đó .

Doanh nhân Nguyễn Lưu Thụy

Thế nhưng, ông Thụy chỉ đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT mà không tham gia điều hành Tập đoàn IPA. Dù vậy, ông đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của IPA bằng việc mang 338,5 tỷ đồng cho công ty vay trong năm 2008.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, tính đến tháng 11/2016, ông Thụy vẫn là cổ đông sáng lập sở hữu tới 26,4% vốn điều lệ của Tập đoàn IPA. Lúc này vợ chồng Chủ tịch Vũ Hiền cũng đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 35,8%.

Thế nhưng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn IPA cho thấy, từ đầu năm 2016, Công ty TNHH Quản lý đầu tư H&H của vợ chồng ông Vũ Hiền đã sở hữu 53,2% vốn điều lệ tại đây. Còn ông Thụy không nằm trong danh sách cổ đông lớn và cũng không còn là thành viên HĐQT.

Trong nhiều năm, ông Nguyễn Lưu Thụy đã đồng hành cùng Tập đoàn IPA và các đơn vị thành viên đầu tư vào nhiều doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như Điện nông thôn Trà Vinh, VC3…

Ngoài IPA, ông Thụy còn được biết đến là cổ đông sáng lập của CTCP Galax có trụ sở tại Nghệ An. Công ty này được thành lập từ năm 2004 với 3 cổ đông gồm: Nguyễn Lưu Thụy, Lữ Thị Cẩm Vân và Đái Duy Ban. Chủ tịch HĐQT Galax là bà Đái Ngân Hà (vợ ông Thụy).

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2008 đến năm 2015 ông Thụy là Chủ tịch Hội đồng kiêm Hiệu phó của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Sau đó, ông được UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 2109/QĐ.UBND.VX ngày 27/5/2015 công nhận giữ chức vụ Hiệu trưởng trường đại học này nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngoài ra, ông Nguyễn Lưu Thụy còn là đại điện pháp luật của loạt công ty trải dài từ Bắc vào Nam như: CTCP giáo dục và sáng tạo Vạn Xuân (Sơn Tây, Hà Nội); Chi nhánh CTCP Galax tại Nghệ An; Công ty TNHH MTV Bất động sản TOPVILLA Phú Quốc; Công ty TNHH Đảo Lam Ngọc…

Về phần vợ ông Thụy là bà Đái Ngân Hà (SN 1969), bà Ngân Hà từng được biết đến là Tổng Giám đốc/ người đại diện pháp luật của CTCP Galax. Ngoài ra, nữ doanh nhân sinh năm 1969 còn là người đại diện pháp luật tại CTCP đầu tư Nhật Nhật – doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM và là chủ đầu tư của dự án Palma Sea Village tại Khu kinh tế Phú Quốc.

Theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Palma Sea Village của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc ban hành ngày 21/3/2022, dự án được thực hiện tại Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tiến độ thực hiện dự án: đến cuối năm 2022 hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đến cuối năm 2023 tiến hành xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ các hạng mục công trình theo quy hoạch, thiết kế được phê duyệt và đưa dự án vào hoạt động.

Theo Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án Palma Sea Village có tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là 24.934,4 m2, trong đó đất khách sạn nghỉ dưỡng 8.487,2 m2, đất dịch vụ du lịch 6.459,2 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 390,3 m2, đất công viên thể thao 628,6 m2, đất giao thông 7.853,2 m2, đất bãi xa 1.115,9 m2.