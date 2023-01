Doanh nhân tuổi Quý Mão Nguyễn Thanh Việt: "Người nào nói tiền không có nghĩa lý gì là đang nói tiền của người khác, không phải của mình"

Mùa xuân luôn là quãng thời gian phù hợp cho những câu chuyện xoay quanh những nhân vậtnổi tiếng với năm tuổi gắn liền năm mới. Nhân dịp xuân Quý Mão 2023 này, hãy cùng tìm hiểu về tấm gương doanh nhân tuổi mèo sinh năm 1963 Nguyễn Thanh Việt, một doanh nhân với câu chuyện khởi nghiệp tuổi 40 dù muộn màng nhưng vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Doanh nhân tuổi Quý Mão

Doanh nhân Nguyễn Thanh Việt được đông đảo khán giả biết đến với tư cách là một “Shark” trong chương trình Shark Tank – Thương vụ bạc tỷ.

Ông Việt sinh năm 1963 (tuổi Quý Mão) tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, năm nay đã bước sang tuổi 60. Ông hiện đang là Chủ tịch HĐTV Tổ hợp Y tế Phương Đông, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom Group).

Sau khi học xong và tốt nghiệp cấp 3, Shark Việt đã nộp đơn thi đại học vào 3 trường nổi tiếng: Ngoại Thương, Kinh Tế Quốc Dân và An Ninh. Nhưng cuối cùng ông quyết định theo học tại trường ĐH Thuỷ Lợi theo đúng với tâm nguyện của cha.

Shark Việt chia sẻ, ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, ông đã tự đặt mục tiêu rất rõ ràng cho tương lai của mình cụ thể như: 3 năm cần phải làm được giám đốc xí nghiệp, 6 – giám đốc công ty, 10 năm – tổng giám đốc, … Với những mục tiêu rõ ràng và quyết tâm lớn, quả thực thành công đã tới với ông.

Từ một sinh viên tốt nghiệp đại học Thủy lợi, ông đã có tới 16 năm công tác tại công ty sông Đà, nắm giữ các chức vụ lãnh đạo từ giám đốc xí nghiệp đến phó giám đốc và giám đốc công ty. Ông Việt chia sẻ, hồi mới về công tác tại công ty, ông nói thẳng với chỉ huy công trường: “Nếu không giao em làm chỉ huy trưởng em sẽ bỏ việc luôn, chứ em không làm nhân viên”.

Đến năm 2001, khi đã tích cóp được kha khá vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc, Shark Việt bắt tay hợp tác cùng một người bạn sáng lập nên công ty đầu tư và phát triển Hà Nội (Handico) dù khi ấy đã gần bước sang tuổi 40

Chỉ 1 năm sau, ông tách ra để thành lập công ty riêng – công ty Đầu tư hạ tầng và Giao thông (Intracom), hoạt động với đa dạng ngành nghề, nhưng chủ yếu là tập trung trong lĩnh vực xây dựng, thủy điện, bất động sản, y tế.

Đến năm 2006, Intracom tiến hành cổ phần hóa, đó chính là bước ngoặt đưa ông đến với những thành công như hiện nay.

Theo phong thủy, người tuổi Quý Mão 1963 rất thông minh, thân thiện, lịch sự. Họ gây ấn tượng với người khác bằng sự tinh tế, duyên dáng và tao nhã. Họ luôn cầu toàn trong công việc, có thể thích nghi với các môi trường sống khác nhau, và biết cách thể hiện đầy đủ bản thân.

Người tuổi Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch, trọng lý lẽ, sống có nghĩa khí, công tâm. Tính cách của họ quyết định phần lớn sự thành công và sống an bình đến cuối đời, bởi họ luôn cẩn trọng mọi việc, biết suy nghĩ, tiết kiệm và có giao tiếp rộng rãi nên tài lộc rất tốt.

Tuổi Quý Mão có tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Họ cũng có ý thức cao về bản thân, có cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người, giàu chí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh sự nghiệp.

Có lẽ tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của tuổi Quý Mão đã tập trung trong con người doanh nhân Nguyễn Thanh Việt, để giúp ông làm nên cơ đồ đáng ngưỡng mộ như ngày nay.

Triết lí sống và kinh doanh theo Đạo Phật

Doanh nhân Nguyễn Thanh Việt phát triển và xây dựng kinh doanh gắn liền với Phật giáo. Ông luôn tâm niệm trong cuộc sống cũng như kinh doanh, con người phải không khinh ghét, không cạnh tranh thiếu lành mạnh mà che chở, tạo giá trị cho nhau để cùng đạt được mục đích no ấm hạnh phúc.

“Mục tiêu phấn đấu của tôi không phải là nhiều tiền, nhiều dự án, giúp được nhiều người vì “nhiều” cũng chỉ là hữu hạn mà mục tiêu cuối cùng của tôi là quên mình đi. Làm được điều đó rất khó, phải thực tập, tu tập từng ngày và dù con đường ấy nhiều gian nan nhưng tôi luôn tâm niệm đó là lẽ sống”.

Intracom hoạt động trên tinh thần tạo ra tình yêu, niềm tin với từng sản phẩm tạo ra, từng ngôi nhà để đưa đến cho mọi khách hàng, cho mọi người. Phương hướng và kim chỉ nam mà Shark Việt xác định cho cán bộ công nhân viên tại Intracom chính là hạnh phúc với công việc được phục vụ mọi người và luôn luôn mong khách hàng được hạnh phúc, qua lời khẳng định “Hạnh phúc là phải phục vụ những người khác” mà ông từng chia sẻ.

Không chỉ dừng lại trong phạm vi các đơn vị kinh doanh, ông Việt cũng lan tỏa tinh thần lạc quan và hướng Phật của mình đến với mọi người: “Nếu chưa biết đến đạo Phật thì đang lãng phí cuộc đời của chính mình. Còn khi biết mà không ứng dụng thì cả đời không bao giờ thành công”.

Chia sẻ về mục tiêu của mình, Shark Việt nói: “Mục tiêu phấn đấu của tôi không phải là nhiều tiền, nhiều dự án, giúp được nhiều người vì “nhiều” cũng chỉ là hữu hạn, mà mục tiêu cuối cùng của tôi là quên mình đi.”

Những câu nói hay của “cá mập” Nguyễn Thanh Việt

Không chỉ nổi tiếng với sự thành công trong kinh doanh, Shark Việt còn khiến người ta phải nhớ đến với những câu nói hay, thể hiện cái tầm của một trong những doanh nhân hàng đầu đất Việt. Có thể kể tới như:

“Tiền thì không có nghĩa lí gì, nhưng mà nhiều tiền thì rất là có nghĩa lí và người nào nói tiền không có nghĩa lý gì là đang nói tiền của người khác, không phải của mình.”

“Cả cuộc đời tôi chả có vùng nào an toàn cả. Mình phải chấp nhận tất cả không an toàn thì mình mới an toàn.”

“Bí quyết tôi đầu tư vào startup: Chữ tín là số 1, nếu không có chữ tín thì không làm với ai được.”

“Chúng ta thường thích làm tướng khi còn chưa làm quan. Phải lăn lộn đã, đi làm bầm dập đã, khi nào trên người đủ thương tích rồi hãy làm chủ.”

“Đồng nghiệp mới là người cùng nghiệp chứ chưa chắc con cái đã là người cùng nghiệp với mình, vì thế đừng áp đặt.”

“Thực ra văn hóa doanh nghiệp chính là văn hóa người lãnh đạo. Cách tốt nhất để thay đổi văn hóa doanh nghiệp là thay lãnh đạo.”

“Tôi không cần người biết quá nhiều, tôi cần người biết điều”

“Thế giới này có trật tự bởi vì nó có luật”

Trong ngày mùng 1 Tết Qúy Mão, Shark Việt chia sẻ video khai bút đầu xuân và gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người: "Khai xuân đầu năm mới từ xưa đến nay đã trở thành một phong tục truyền thống của người Việt trong dịp Tết nguyên đán với mong muốn một năm mới mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông, gia đình hòa thuận.

Năm Nhâm Dần 2022 đã qua, Quý Mão 2023 đã đến, năm nay, mọi người chọn làm việc gì để khai xuân?".

Trong video Shark Việt chia sẻ về phong tục Khai bút và viết 2 chữ Bình An: "Chúng ta ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình, cho những người thân của gia đình mình, tất cả mọi người xung quanh, Nhưng nhiều khi vì phấn đấu cho tất cả những điều tốt đẹp đó mà chúng ta không tìm thấy 2 chữ bình an. Vì vậy năm nay tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả mọi người 2 chữ Bình An và mong muốn cho tất cả mọi người được bình an. Được tâm bình cho cả thế giới bình, được tâm an cho thế giới bình an. Kính chúc mọi người một năm mới hạnh phú, mọi việc hanh thông và bình an".