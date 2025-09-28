Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2022

Theo Cơ quan Thống kê của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà xây mới trong tháng 8 vừa qua tăng 20,5% so với tháng 7, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2022 và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 8/2022, mặc dù tỷ lệ vay thế chấp thời hạn 30 năm trong tháng 8 cao hơn.

Kinh tế trưởng của Hiệp hội Các nhà xây dựng Nhà ở Quốc gia, Robert Dietz, nhấn mạnh rằng mặc dù dự đoán có tăng trưởng, mức tăng bất ngờ này không nằm trong dự báo và cần chờ sửa đổi số liệu và các thông tin của tháng 9 để đánh giá thêm. Giá trung bình của một nhà mới trong tháng 8 là khoảng 413 nghìn USD/căn, tăng 1,9% so với năm ngoái, mặc dù nhiều nhà xây dựng đã thực hiện giảm giá và khuyến mãi.

Theo khảo sát từ Hiệp hội, 39% các nhà xây dựng báo cáo đã giảm giá trong tháng 9, tăng so với 37% trong tháng 8. Những nơi có doanh số bán nhà mới cao nhất tập trung tại Đông Bắc và miền Nam, trong khi khu vực miền Tây, nơi giá cao nhất, có doanh số kém nhất.

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong ngành, doanh số tăng mạnh có thể do ưu đãi từ nhà xây dựng, mặc dù tác động của lãi suất vay thế chấp giảm sẽ rõ hơn trong số liệu tháng 9. Tuy nhiên, nếu lãi suất vay thế chấp tiếp tục giảm, các nhà xây dựng có thể giảm ưu đãi, ảnh hưởng đến lợi ích từ lãi suất thấp. Doanh số cao đã giảm lượng cung tồn kho từ 9 tháng trong tháng 7 xuống còn 7,4 tháng trong tháng 8, giảm gần 18%. Việc bắt đầu xây dựng các nhà đơn lập và việc cấp phép đã chậm lại so với tháng 7 và năm ngoái, điều này cho thấy dự báo doanh số sẽ giảm.