Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã: FMC) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 8/2023, ghi nhận doanh số chung đạt 22,4 triệu USD, nhỉnh hơn một chút so cùng kỳ năm trước là 22,1 triệu USD. Đây cũng là mức doanh số cao thứ 3 trong lịch sử hoạt động (sau tháng 10/2021 và tháng 1/2022).

Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, FMC ghi nhận tháng tăng trưởng dương đầu tiên trong năm 2023, đồng thời đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số tăng trưởng so với tháng trước đó. Sự phục hồi tập trung chủ yếu vào hoạt động giao hàng tôm thành phẩm, trong khi mảng nông sản tiếp tục chững lại.

Trong tháng 8, sản xuất tôm thành phẩm đạt 1.981 tấn, bằng 105% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 2.008 tấn, bằng 115% so cùng kỳ năm trước. Ngược lại, sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 85 tấn, tương ứng 33% so cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông sản thành phẩm 75 tấn, chỉ bằng 54% so cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 14% so với tháng trước.

Theo FMC, tình hình nuôi tôm bắt đầu có tôm thu hoạch từ khu nuôi mới, trong khi khu nuôi cũ mới thả nuôi xong gần 1 tháng.

Trong một chia sẻ gần đây, ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch HĐQT Sao Ta cho rằng, quý 3 sẽ là quý tăng tốc tiêu thụ mặt hàng tôm ra thế giới của Việt Nam. Nguyên nhân vì giai đoạn cuối năm có rất nhiều lễ hội ở các thị trường lớn và nhu cầu tiêu thụ tôm đã qua chế biến sẽ tăng lên. Điều này phù hợp với ưu thế tôm chế biến sâu của Việt Nam. Hiện tôm chế biến sâu của Việt Nam đang chiếm thị phần khá tốt ở các thị trường lớn.

Đặc biệt, ông Lực đánh giá giá tôm đã có thể chạm đáy. “Giá bán tôm Việt Nam hiện nay đã quá thấp và chỉ còn cao hơn Ecuador vài phần trăm. Đồng thời, giai đoạn cao điểm của việc cung ứng tôm nguyên liệu cũng đã qua. Từ nay đến cuối năm, lượng tôm nguyên đều có xu hướng giảm dần và ngay từ bây giờ, họ cũng phải cố gắng mua để tích trữ thêm”, Chủ tịch FMC nhận định.

FMC cũng đã cho thấy động thái chủ động tích trữ hàng tồn kho. Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Thực phẩm Sao Ta đạt 3.201 tỷ đồng, tăng 7,2% so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản với mức 1.286 tỷ đồng, gần 40% so với đầu năm và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Ngoài ra, FMC cũng mở rộng vùng nuôi thương mại. Tính tới tháng 7/2023, Công ty đang vận hành vùng nuôi có diện tích 525 ha, tăng 40% so với cùng kỳ. Về hoạt động chế biến và sản xuất, FMC cũng đưa vào hoạt động 2 nhà máy chế biến mới giúp công suất tăng thêm 20.000 tấn/năm.

Trong một báo cáo gần đây, SSI Research ước tính lợi nhuận nửa cuối năm 2023 của FMC sẽ tăng 39% so với cùng kỳ, mức tăng cao hơn so với lợi nhuận nửa đầu năm 2023.

SSI Research cho rằng tình hình xấu nhất có thể đã đi qua, dự phóng doanh thu thuần và LNST của cổ đông công ty mẹ trong năm 2023 của FMC có thể đạt lần lượt 5.700 tỷ đồng và 331 tỷ đồng (tăng 7%). Sang tới 2024, ước tính doanh thu thuần và LN ròng của FMC lần lượt là 6.200 tỷ đồng (tăng 8%) và 368 tỷ đồng (tăng 11%).