Doanh số tụt dốc, bị đối thủ vượt xa, "xe quốc dân" Toyota Innova chỉ còn là cái bóng của chính mình

Theo báo của cáo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 3, cuộc đua ở phân khúc xe đa dụng phổ thông (MVP) chứng kiến sự thất thế gần như tuyệt đối của "ông vua" một thời là Toyota Innova.



Cụ thể, mẫu xe có giá từ 750 triệu đồng này chỉ bán được 439 xe, thấp hơn rất nhiều so với mức 1.179 xe của Mitsubishi Xpander. Thậm chí, doanh số của Innova cũng chỉ bằng một nửa so với mẫu Suzuki XL7 (885 xe). Nếu tính cộng dồn 3 tháng đầu năm, Innova chỉ đạt doanh số 843 xe bán ra, tiếp tục thất thế hơn nhiều so với Xpander (4.601 xe) và XL7 (1.346 xe).

Doanh số của Toyota Innova thua sút khá nhiều so với các đối thủ.

Tính rộng hơn nữa, đã bước sang năm thứ 3 Toyota Innova bị soán ngôi "xe quốc dân" bởi Misubishi Xpander (2019, 2020 và 3 tháng đầu 2021). Trong năm 2020, doanh số của Innova sụt giảm 55%, từ mức hơn 12.000 xe trong năm 2019 xuống còn 5.423 xe. Trong khi đó, Xpander đạt doanh số gần 17.000 xe năm 2020. Trong khi đó, XL7 cũng kịp bán ra 4.433 xe trong năm 2020, mặc dù chỉ ra mắt từ giữa năm.

Với bức tranh thị trường hiện tại, không ngạc nhiên khi Innova sẽ tiếp tục chìm sâu trong khó khăn khi cạnh tranh với 2 đối thủ "đồng hương", chưa hẹn ngày khôi phục lại vị thế trước đây. Có nhiều nguyên nhân lý giải cho sự tụt dốc mạnh mẽ của Toyota Innova trong khoảng 3 năm qua, mà bước ngoặt thực sự đến từ việc Mitsubishi mang về Việt Nam mẫu Xpander.

Innova hiện có giá bán từ 750 triệu đồng cho bản E đến 989 triệu đồng cho bản V. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander có giá bán 550 triệu đồng cho bản MT đến 620 triệu đồng cho bản AT. Khác biệt về giá bán là quá rõ trong khi giá trị sử dụng cơ bản của cả 2 được xem là tương đương.

Không chỉ có giá bán hấp dẫn hơn hẳn, Mitsubishi Xpander còn ghi điểm với người dùng nhờ thiết kế có phần cá tính, trẻ trung hơn thay vì sự nhàm chán thường thấy của Toyota Innova. Tháng 10/2020, Toyota đưa về bản nâng cấp của Innova với kiểu dáng thay đổi nhe, bổ sung camera mùi, cảm biến, màn hình cảm ứng đồng thời giảm giá nhẹ cho sản phẩm. Tuy nhiên, hàng loạt nâng cấp đó vẫn không đủ để kéo khách hàng trở lại.

Innova trước đây là lựa chọn số một cho những người muốn cho một chiếc xe gia đình phổ thông 7 chỗ, hoặc xe dịch vụ thì giờ đây, Xpander mới là ưu tiên hàng đầu. Thậm chí, mẫu Suzuki XL7 cũng vượt lên so với Innova và cách làm của Suzuki không khác mấy so với Mitsubishi: trang bị đủ dùng với mức giá rẻ hơn hẳn. XL7 có giá bán từ 589 triệu đồng – hấp dẫn hơn nhiều so với Innova.

Toyota Innova và nhiều mẫu xe "quốc dân" trước đây gặp khó khăn nhất định trong việc cạnh tranh vì chậm thay đổi trước xu hướng của thị trường.

Sự thất thế của Toyota Innova nói riêng và một số mẫu xe độc chiếm thị trường trước đây nói chung cho thấy một dấu hiệu tích cực của thị trường Việt Nam. Ưu tiên lựa chọn sản phẩm của người dùng tiêu dùng giờ đây đã khác trước rất nhiều. Nếu như cách đây vài năm, ô tô được xem là một thứ tài sản lớn, yếu tố thương hiệu được xem là ưu tiên hàng đầu. Các mẫu xe của Toyota với ưu điểm lớn là tính bền bỉ, giữ giá khi đó là lựa chọn hàng đầu thì giờ đây, người dùng có xu hướng chọn những sản phẩm có giá trị sử dụng cao, giá thành hợp lý, đồng thời sẵn sàng thử nghiệm những lựa chọn mới.

Đây cũng là cơ hội cho những nhà sản xuất mới, hoặc những cái tên cũ nhưng nắm bắt xu hướng thị trường để tung ra các sản phẩm phù hợp, nhằm lật đổ thế thống trị của những mẫu xe từng được xem là "quốc dân" trên thị trường Việt Nam. Bức tranh thị trường ô tô tại Việt Nam, vì thế, đang ngày càng sôi động với những nét tươi mới, màu sắc đa dạng hơn cũng như tính cạnh tranh được đẩy lên mạnh mẽ hơn.