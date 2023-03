Doanh thu 2 tháng đầu năm Thế giới Di động giảm 25%, hoàn tất thu hồi 100% vốn và lãi với trái phiếu đến hạn

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023 với doanh thu 19.010 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) đóng góp lớn nhất với 51%, tiếp đến là Thế giới Di động (TGDĐ) và Topzone với 25,5%. Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) chiếm 21,7% tổng doanh thu.

MWG cho biết, tổng doanh thu 2 tháng đầu năm của 2 chuỗi TGDĐ/ĐMX đã giảm 32% từ nền cơ sở rất cao cùng kỳ năm ngoái (giai đoạn nhu cầu dồn nén đối với sản phẩm công nghệ, điện máy sau Covid).

Sức mua đối với các sản phẩm ICT và điện máy đều giảm mạnh so với cùng kỳ và diễn ra ở hầu hết các nhãn hàng. Trong đó, các sản phẩm sụt giảm nhiều nhất là máy tính bảng, máy tính xách tay và Tivi. Đây là các mảng có tỷ trọng cao trong doanh số kinh doanh online dẫn đến doanh thu online của MWG sụt giảm 42% so với cùng kỳ.

Với chuỗi BHX, doanh thu 2 tháng đầu năm tăng 6% so với cùng kỳ trong đó doanh thu online tăng 26% so với cùng kỳ và chiếm 3,6% tổng doanh thu của chuỗi . Doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 30% so với mùa Tết năm ngoái. Do BHX không hoạt động đủ 30 ngày/tháng trong 2 tháng đầu năm, doanh thu trung bình quy đổi trên cơ sở chuẩn hóa đạt hơn 1,3 tỷ đồng/cửa hàng.

Tính đến cuối tháng 2, MWG có 1.189 cửa hàng TGDĐ và 100 Topzone; 2.287 cửa hàng ĐMX trong đó có 1.035 cửa hàng ĐMX Supermini (ĐMS); 1729 cửa hàng BHX; 504 Nhà thuốc An Khang và 64 cửa hàng AVAKids.

Theo MWG, công ty đang kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho từ quý 4 năm trước để giảm chi phí tài chính và rủi ro giảm giá hàng hóa. Đến cuối tháng 2/2023, tồn kho đã giảm hơn 30% so với cuối năm 2022 .

Ngoài ra, MWG còn cho biết công ty đã hoàn tất thu hồi 100% vốn và lãi đối với trái phiếu đầu tư khi đến hạn . Hiện tại, công ty không phát hành trái phiếu và cũng không còn bất kỳ khoản đầu tư vào trái phiếu nào.

Trước áp lực từ lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu, MWG lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 tương đối thận trọng với mục tiêu tăng trưởng chỉ 1 chữ số so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần dự kiến đạt 135.000 tỷ đồng – tăng 1% và lợi nhuận sau thuế 4.200 tỷ đồng – tăng 2% so với năm 2022 .

Mục tiêu của chuỗi TGDĐ/ĐMX là duy trì doanh thu, tối ưu danh mục hàng hoá. MWG cũng nhấn mạnh, biên lợi nhuận hai chuỗi này sẽ thấp hơn do sức mua yếu và công ty tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi.

Tại phân khúc hàng thiết yếu như thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm: xu hướng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng cũng diễn ra, thông qua việc họ sẽ lựa sản phẩm cùng công dụng với mức giá thấp hơn. BHX đã hoàn thành công cuộc tái cấu trúc, năm 2023 sẽ tiến hành thay đổi cách thức vận hành kho, tăng giá trị giỏ hàng…

Kế hoạch 2023 trên được đưa ra với cơ sở đánh giá tình hình thực tế và giả định sức mua sẽ hồi phục từ quý 3/2023. Trọng tâm trong năm của MWG là ưu tiên bảo vệ dòng tiền, song song với việc duy trì doanh thu.