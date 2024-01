Doanh thu của công ty chuyên phân phối các sản phẩm Samsung, Apple xuống mức thấp nhất trong 4 năm

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (mã PSD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt 1.712 tỷ đồng, giảm gần 18% so với cùng kỳ 2022. Giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp co lại đáng kể từ 5,1% cùng kỳ năm trước xuống còn 4%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 70 tỷ đồng, giảm gần 35% so với quý 4/2022.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 13% so với quý 4/2022, lên gần 29 tỷ đồng trong khi các chi phí (tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp) phát sinh đều được tiết giảm. Nhờ đó, lợi nhuận ròng quý 4 của PSD tăng gần 72% so với cùng kỳ 2022, đạt mức 23 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, PSD ghi nhận doanh thu đạt 6.764 tỷ đồng, giảm gần 22% so với năm 2022 và là mức thấp nhất trong vòng 4 năm. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 63 tỷ đồng, giảm 44% so với năm 2022 và mới chỉ thực hiện khoảng một nửa kế hoạch cả năm đề ra.

PSD là công ty con của Petrosetco (PET), chuyên phân phối các dòng sản phẩm Samsung và Non-iPhone của Apple (Ipad, iMac và Macbook,…). Sức mua đối với các sản phẩm ICT suy yếu trong phần lớn thời gian của năm 2023 có thể là một trong những nguyên nhân khiến doanh thu của PSD sụt giảm mạnh.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của PSD đạt 3.145 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với đầu năm. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ tồn kho, từ 1.429 tỷ hồi đầu năm xuống còn 864 tỷ đồng. Ngược lại, tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) lại tăng từ mức 674 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần nghìn tỷ, chiếm 1/3 tổng tài sản.

Thời điểm 31/12/2023, PSD cũng đang đi vay ngân hàng ngắn hạn hơn 1.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, tương đương một nửa tổng nguồn vốn. Ngoài ra, doanh nghiệp đã tích luỹ được gần 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2023.