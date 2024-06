Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng 50%

Theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu của Bộ Tài chính Nga, thu nhập từ việc bán dầu thô của Moskva trong tháng 5 tăng bất chấp áp lực quốc tế và dự báo thâm hụt. Các khoản thuế liên quan đến dầu mỏ đã tăng lên 632,5 tỷ rúp (7,1 tỷ USD).

Cơ quan này thông tin thêm tổng số tiền thu được từ dầu khí tăng 39% lên 793,7 tỷ rúp (8,9 tỉ USD), sau khi giá dầu thô Urals hàng đầu của Nga tăng dần.

Máy bơm dầu do bộ phận sản xuất dầu khí Yamashneft của Tatneft vận hành. (Ảnh: Sputnik)

Trong tháng 5, Bộ Tài chính Nga tính thuế dựa trên giá dầu Urals là 74,98 USD/thùng, tăng từ mức 58,63 USD so với một năm trước. Mức chiết khấu của hỗn hợp Urals so với tiêu chuẩn Brent toàn cầu đã giảm, bất chấp mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu Nga do G7 và EU đưa ra.

Biện pháp của G7 cùng lệnh cấm vận của EU đựa ra đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nhằm làm giảm doanh thu xuất khẩu của Moskva. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng vào tháng 12/2022 và tháng 2/2023.

Để đáp lại hành động của G7 và EU, Nga quyết định chuyển phần lớn hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Á, đặc biệt là sang thị trường Ấn Độ và Trung Quốc - nơi có giá bán dầu mỏ cao hơn mức giá trần của phương Tây.

Vào tháng 5, Bộ Tài chính Nga ban hành báo cáo sơ bộ về doanh thu dầu khí cho ngân sách liên bang. Báo cáo cho thấy số tiền thu được từ xuất khẩu năng lượng từ tháng 1 đến tháng 4 đã tăng lên 11,68 tỉ rúp (131,2 triệu USD) - tăng 50,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, ngay cả khi lợi nhuận từ năng lượng tăng lên, Bộ Tài chính Nga vẫn đề xuất giảm kỳ vọng về thu nhập từ dầu khí trong năm nay xuống 10,99 nghìn tỷ rúp (123,4 tỷ USD) so với ước tính trước đó là 11,5 nghìn tỷ rúp (129,2 tỷ USD).

Hành động điều chỉnh giá dầu mỏ được đưa ra trong bối cảnh Nga dự kiến giá dầu sẽ giao dịch ở mức khoảng 65 USD/thùng trong năm nay so với dự báo trước đó là 71,30 USD.