Doanh thu, lợi nhuận quý 1 của Tesla đồng loạt giảm nhưng cổ phiếu tăng vọt 11% sau câu nói của Elon Musk

Biên lợi nhuận hoạt động của Tesla thu hẹp đáng kể, giảm từ mức 11,4% của quý 1 năm ngoái xuống 5,5% trong ba tháng đầu năm nay. Đây là những gì công ty báo cáo và mong đợi của Phố Wall thông qua khảo sát của LSEG:

_ Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 45 cents, thấp hơn so với dự báo là 51 cents.

_ Doanh thu: 21,30 tỷ USD, giảm so với doanh thu dự kiến là 22,15 tỷ USD.

Doanh thu giảm so với 23,33 tỷ USD của quý 1 năm ngoái và thấp hơn so với con số 25,17 tỷ USD của quý 4 vừa qua. Lợi nhuận ròng giảm 55% xuống còn 1,13 tỷ USD, tương đương 34 cent/cp, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 2,51 tỷ USD, tương đương 73 cents/cp.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Tesla tăng vọt 11% trong phiên giao dịch, sau khi CEO Elon Musk nói với các nhà đầu tư rằng việc sản xuất các mẫu xe điện mới giá rẻ có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến.

CEO Elon Musk cho biết rằng công ty có kế hoạch bắt đầu sản xuất các mẫu xe mới vào đầu năm 2025, hoặc thậm chí là cuối năm nay. Mốc thời gian này sớm hơn dự kiến nửa cuối năm 2025 trước đó. Ông cũng khuyến khích các khoản đầu tư của Tesla vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). CEO Musk cho biết thêm rằng công ty đang đàm phán với “một nhà sản xuất ô tô lớn” để cấp phép cho hệ thống hỗ trợ người lái được bán trên thị trường Mỹ dưới dạng tùy chọn FSD.

Doanh thu hàng quý của Tesla (tỷ USD) từ quý 1 năm 2019 đến quý 1 năm 2024 (Xanh: Tổng doanh thu ô tô; xanh đậm: Dịch vụ và doanh thu khác; vàng: doanh thu bộ phận năng lượng)

Trong báo cáo gửi các cổ đông, Tesla nhắc lại triển vọng không mấy lạc quan của năm 2024, đồng thời nói rằng tốc độ tăng trưởng về khối lượng sản xuất có thể thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng đạt được trong năm 2023.

Cổ phiếu của Tesla đã giảm hơn 40% trong năm nay, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 1/2023. Nguyên nhân là do lo ngại về số lượng giao xe yếu, sự cạnh tranh từ Trung Quốc và việc công ty liên tục giảm giá xe. Đầu tháng này, Tesla đã báo cáo lượng giao xe trong quý đầu tiên giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ròng hàng quý của Tesla (tỷ USD)

Do tăng trưởng doanh số bán xe điện đang chậm lại, Tesla và các đối thủ lớn đã giảm giá xe điện để cố gắng thúc đẩy nhu cầu. Lợi nhuận gộp của Tesla giảm mạnh 18% trong quý đầu tiên, một phần do đợt giảm giá trong năm nay.

Sau khi thảo luận về những thách thức trong hoạt động trong quý đầu tiên, bao gồm cả sự gián đoạn chuỗi cung ứng ở Biển Đỏ, CEO Elon Musk nói trong cuộc họp rằng: “Chúng tôi nghĩ quý 2 sẽ tốt hơn rất nhiều”.

Tesla đã bắt tay vào một cuộc tái cơ cấu lớn trong tháng này. Hai giám đốc điều hành là Drew Baglino và Rohan Patel đã từ chức. Tuần trước, ông Musk cho biết rằng nhà sản xuất ô tô này đang cắt giảm hơn 10% lực lượng lao động toàn cầu. Chi phí đầu tư cho tài sản cố định tăng lên 2,77 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng tiền tự do của Tesla bị âm trong quý 1, khiến công ty báo cáo thâm hụt 2,53 tỷ USD. Một năm trước, Tesla báo cáo dòng tiền tự do là 441 triệu USD và con số này đạt 2,06 tỷ USD trong quý 4 năm ngoái. Tesla cho rằng dòng tiền âm là do lượng hàng tồn kho 2,7 tỷ USD và 1 tỷ USD chi cho “cơ sở hạ tầng AI”.

Hiệu suất giá cổ phiếu của Tesla

Trong cuộc họp báo cáo doanh thu, CEO Elon Musk được hỏi liệu ông có ý định rời Tesla hay không khi đảm nhận nhiều công việc, bao gồm lãnh đạo SpaceX, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và điều hành các doanh nghiệp khác.

Musk không đưa ra câu trả lời, nhưng ông cho biết bản thân dành phần lớn thời gian cho công việc, thậm chí hiếm khi nghỉ ngơi vào chiều Chủ nhật và sẽ làm việc để đảm bảo Tesla được "thịnh vượng".

Theo CNBC, WSJ