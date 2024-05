Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới giảm hơn 44% sau khủng hoảng chưa từng có, loạt DN bảo hiểm nhân thọ “tung chiêu” mới

Năm 2023 có thể xem là năm đáng nhớ của ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Sau loạt lùm xùm, người trong cuộc từng nhận định 2023 là năm khủng hoảng chưa từng có của ngành.

Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2023 giảm hơn 44% sau “khủng hoảng”

Báo cáo từ Hiệp hội bảo hiểm cho thấy, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới năm qua giảm tới 43,8% so với năm 2022. Song song, tỷ lệ duy trì hợp đồng cũng ở mức thấp, số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ giảm 10,6% so với năm 2022. Trong khi đó, tỷ lệ bồi thường tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2022, với số tiền chi trả ước tính khoảng 57.070 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường cả năm 2023 giảm 11,6% so với năm 2022, chỉ ở mức xấp xỉ 157.024 tỷ đồng. Số lượng hợp đồng khai thác mới năm 2023 đạt 1.915.623 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 12.441.381 hợp đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường năm 2023 ước đạt 28.179 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sang quý 1/2024, doanh thu phí bảo hiểm năm thứ nhất (FYP) của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục giảm 35%. Trong 17 công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động trên thị trường, chỉ có 3 công ty có tăng trưởng doanh thu phí mới còn 14 công ty doanh thu khai thác mới trong quý 1/2024 đều giảm mạnh, theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Hiệp hội bảo hiểm cho biết việc khai thác qua kênh bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) của một số công ty bảo hiểm top đầu và khủng hoảng truyền thông sau một video tiêu cực đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ thị trường trong năm 2023.

Doanh thu phí mới của khối nhân thọ trong 4 tháng đầu 2024 vẫn ảm đạm, với 16/17 doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu tiếp tục giảm sút. Tính chung toàn khối nhân thọ, doanh thu khai thác mới trong 4 tháng ước giảm trên 30% so với cùng kỳ năm trước.

Mạnh tay đầu tư mô hình văn phòng không gian mở mang tính trải nghiệm, đặt tại các vị trí đắc địa

Trong lúc khó khăn, niềm tin của khách hàng bị giảm sút, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã đồng loạt tái cấu trúc. Song song, một thực tế nhiều công ty đã đầu tư xây dựng văn phòng với thiết kế bắt mắt, thoạt nhìn tưởng chừng quán cafe, nhà hàng.

Được biết, đây là mô hình văn phòng không gian mở mang tính trải nghiệm, kết hợp với các workshop. Hơn hết, các văn phòng mới đều được đặt tại trung tâm một số đô thị lớn để tiếp cận khách hàng. Chẳng hạn, Sun Life có văn phòng trải nghiệm Sun Life Flagship tại đường Pasteur, quận 3, Tp.HCM. Nơi đây tổ chức các chuỗi hoạt động nghệ thuật, sáng tạo. Thiết kế của Sun Life Flagship gây chú ý với cầu thang ngoài trời và không gian nhiều cây xanh.

Ảnh: Sun Life Flagship tại đường Pasteur, quận 3, Tp.HCM.

Hay AIA cũng đang phát triển mạnh mô hình Nest by AIA – được giới thiệu là “Không gian truyền cảm hứng”. Hiện Nest by AIA có các văn phòng trải nghiệm tại Hà Nội, Tp.HCM, thường xuyên tổ chức các hoạt động workshop cho khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng.

Mới đây, trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Prudential cũng được khai trương ngay tại ngã giao Trần Cao Vân và Hai Bà Trưng, quận 1, Tp.HCM. Văn phòng này theo lãnh đạo Prudential là nhằm hướng đến việc cung cấp cho khách hàng trải nghiệm hoàn hảo và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng.

Chubb Life cũng vừa ra mắt văn phòng Infinity - văn phòng đầu tiên tại Hà Nội với không gian mở, mong muốn tạo sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đáng chú ý, Chubb Life đang có kế hoạch sẽ đẩy mạnh mở rộng nhiều văn phòng tại các địa phương.