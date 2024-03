Doanh thu tháng 2/2024 của Vĩnh Hoàn sụt giảm 13% so với tháng trước

Doanh thu tháng 2 của Vĩnh Hoàn sụt giảm 13% với tháng trước. Ảnh minh hoạ.

CTCP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC) vừa công bố ước tính tình hình kinh doanh sơ bộ tháng 2/2024 với ghi nhận tổng doanh thu 801 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu sản phẩm, doanh thu xuất khẩu cá tra trong tháng 2 vừa rồi đi ngang với 417 tỷ đồng. Các mảng còn lại đều ghi nhận tăng trưởng như bún và bánh gạo tăng 137%, sản phẩm khác tăng 50%, bánh phồng tôm tăng 14% và sản phẩm phụ tăng 8%. Trái lại, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sản phẩm giá trị gia tăng lại giảm lần lượt 30% và 15% so với tháng 2/2023.

Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng 91%, lên 134 tỷ đồng; thị trường trong nước tăng 11%, lên 210 tỷ đồng; thị trường Mỹ tăng 13%, lên 222 tỷ đồng. Ngược lại, thị trường châu Âu giảm 29%, về 138 tỷ đồng và các thị trường khác giảm 10%, về 97 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 1/2024, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thị trường Trung Quốc đạt 117 tỷ đồng, tăng 259% so với cùng kỳ; doanh thu thị trường Mỹ đạt 185 tỷ đồng, tăng 59%; doanh thu thị trường nội địa đạt 325 tỷ đồng, tăng 137%; doanh thu thị trường châu Âu đạt 154 tỷ đồng, tăng 33%; và các thị trường khác ghi nhận 140 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ.

Như vậy, doanh thu tháng 2/2024 của Vĩnh Hoàn giảm 13% so với tháng trước. Trong đó, các thị trường kéo lùi doanh thu là thị trường nội địa, châu Âu và các thị trường khác, trong khi thị trường tăng trưởng dương là Trung Quốc và Mỹ.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 10.038,6 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 896,52 tỷ đồng, giảm 54,6% so với năm trước. Với kết quả này, VHC không hoàn thành kế hoạch, chỉ đạt 89,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.