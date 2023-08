Doanh thu tháng 7 của Thế Giới Di Động (MWG) hồi phục lên gần 10.000 tỷ, Bách Hóa Xanh lên mức cao nhất trong vòng 2 năm

Trong thông báo mới nhất, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố báo cáo kinh doanh 7 tháng đầu năm

Riêng trong tháng 7/2023, doanh thu của MWG ước đạt hơn 9.900 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng 6 trước đó nhưng vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, tổng doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước đó và giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể hơn, chuỗi TGDĐ và Topzone ghi nhận doanh thu gần 2.350 tỷ trong khi Điện Máy Xanh hơn 4.400 tỷ đồng. Theo MWG, doanh thu các sản phẩm ICT (điện thoại, máy tính) đã tăng 20% - 30% trong tháng qua, trong khi các sản phẩm điện máy (điện tử, điện lạnh, điện gia dụng) đã tăng 25% đến 35% so vói thời điểm tháng 3/2023 (sau Tết Nguyên đán).

Trong khi đó, Bách Hoá Xanh đạt doanh thu hơn 2.800 tỷ đồng, tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ và 10% so với tháng 6 liền trước. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp trong năm 2023 doanh thu theo tháng của Bách Hoá Xanh vượt Thế Giới Di động và cũng là doanh thu lớn nhất ghi nhận từ tháng 8/2021.

Tăng trưởng chủ yếu đến từ số lượng hoá đơn mua hàng tăng, bao gồm cả hút thêm khách hàng mới và cải thiện tần suất mua hàng của khách hàng hiện hữu. Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh trong tháng 7 đạt 1,6 tỷ đồng/cửa hàng. Trong đó, doanh thu bình quân cửa hàng tại TPHCM là 1,7-1,8 tỷ đồng và các cửa hàng khu vực tỉnh là khoảng 1,4-1,5 tỷ đồng.

Giai đoạn sắp tới từ tháng 8 đến tháng 10 là khoảng thời gian mưa nhiều, song Bách Hóa Xanh vẫn nỗ lực để bảo vệ doanh số với mục tiêu mức doanh thu bình quân 1,7 tỷ đồng/cửa hàng cho toàn hệ thống trong những tháng cuối năm.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2023 , doanh thu thuần MWG ước đạt 66.490 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 49% chỉ tiêu doanh thu trong năm nay.

Trong đó, doanh thu của chuỗi Thế giới Di động và Topzone ước đạt 15.700 tỷ đồng (tỷ lệ 23,6%), Điện Máy Xanh đạt 32.650 tỷ đồng (chiếm 49,1%). Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ lên 16.500 tỷ đồng, trong đó doanh thu kênh online tăng trưởng 10%.

Cơ cấu doanh thu 7 tháng đầu năm 2023 của MWG

Kênh online ghi nhận sụt giảm với doanh thu đạt khoảng 8.600 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 14% cơ cấu tổng doanh thu MWG.