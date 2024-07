Doanh thu thuần Imexpharm đạt 45% so với kế hoạch, Ebitda tăng trưởng tích cực

Kết quả tài chính nổi bật

Cụ thể, doanh thu thuần trong 6 tháng năm 2024 của Imexpharm đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng trên kênh ETC của Imexpharm trong 6T2024 tăng 33% so với cùng kỳ, trong bối cảnh thị trường ETC Việt Nam chỉ tăng trưởng 15% theo số liệu quý 1. Doanh thu bán hàng qua kênh chuỗi tăng 141% so với nửa đầu năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) và EBITDA ở mức 161 tỷ đồng và 215 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 7% so với cùng kỳ bởi giá vốn hàng bán tăng 27%. Cả 2 chỉ tiêu lợi nhuận này đều cải thiện tích cực trong quý 2 nhờ đó, LNTT và EBITDA quý 2 đều lần lượt tăng 7% và 6% so với quý 1, duy trì biên EBITDA ổn định ở mức 21%.

Giá vốn hàng bán tăng trong kỳ một phần do công ty chủ động điều chỉnh hàng tồn kho phù hợp với bối cảnh thị trường OTC trầm lắng; ngoài ra còn bởi khấu hao nhà máy IMP4 theo kế hoạch và tăng giá hoạt chất. Những yếu tố này được bù đắp một phần nhờ sự kiểm soát hiệu quả chi phí bán hàng và quản lý chung, với mức giảm 6% so với cùng kỳ xuống còn 213 tỷ đồng.

Imexpharm tự tin sẽ hoàn thành các mục tiêu tài chính đã đề ra tại ĐHĐCĐ 2024.

Hoạt động kinh doanh nổi bật

Trong 6 tháng năm 2024, công ty đã ra mắt 10 SKU mới và đang triển khai 93 dự án R&D. Ngoài ra, Imexpharm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Genuone Sciences Inc. để thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc tiên tiến từ Hàn Quốc, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển các loại thuốc phức tạp ngoài kháng sinh bao gồm tiểu đường và tim mạch.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy sản xuất thuốc chất lượng EU-GMP của Imexpharm.

Đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc ở phân khúc giá trị cao, Imexpharm đã tăng sản lượng tại các nhà máy đạt chuẩn EU-GMP là IMP2, IMP3 và IMP4, đồng thời điều chỉnh giảm sản lượng IMP1 để phù hợp với tình hình thị trường OTC. Công ty đã lên kế hoạch mở rộng nhà máy IMP4, đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường thuốc tiêm chất lượng cao…

Nhà máy kháng sinh công nghệ cao IMP2 đạt chuẩn EU-GMP của Imexpharm.

Mới đây trong tháng 7, Imexpharm đã chính thức khởi động dự án nâng cấp một cách toàn diện hệ thống vận hành của công ty thông qua nâng cấp phần mềm hoạch định doanh nghiệp SAP ECC lên SAP S/4HANA - phiên bản hiện đại nhất của SAP hiện nay.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho các nhà đầu tư

Ngày 5/7/2024, Hội đồng quản trị của Imexpharm đã ban hành nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng. Động thái chiến lược này nhằm hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Imexpharm trong 3-5 năm tới.

Việc phát hành nhằm tăng cường nền tảng vốn của công ty đồng thời cải thiện thanh khoản của cổ phiếu IMP.

Việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được thực hiện theo tỷ lệ 1:1 và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2024, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Triển vọng thị trường

Tháng 2/2024 vừa qua, Chính phủ đã công bố Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam, với năng lực sản xuất nội địa được kỳ vọng sẽ đáp ứng 80% nhu cầu dược phẩm trong nước và chiếm 70% giá trị toàn thị trường vào năm 2030. Kế hoạch này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất như Imexpharm.

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành 4 Thông tư quan trọng (TT03, 04, 05, 07) trong nửa đầu năm nhằm tháo gỡ tối đa các khó khăn trong quá trình mua sắm và đấu thầu các loại thuốc và vật tư y tế. Imexpharm kỳ vọng rằng những chính sách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng cơ hội cho thị trường dược phẩm Việt Nam trong dài hạn.

Bà Chaerhan Chun, Chủ tịchHội đồng quản trị Imexpharm, cho biết: "Thành công của Imexpharm sẽ tiếp tục được xây dựng trên một nền tảng tài chính, vận hành và sản xuất ngày càng hiện đại. Tôi tin tưởng rằng công ty sẽ tận dụng được rất nhiều lợi thế mang tính chiến lược của mình để tạo ra lợi nhuận và giá trị cho cổ đông trong năm 2024 và nhiều năm sau. Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, nếu được thông qua, sẽ củng cố hơn nữa vị thế hàng đầu thị trường và tiềm năng tăng trưởng của Imexpharm".

Về Imexpharm

Imexpharm là công ty hàng đầu thị trường về sản xuất và phân phối thuốc kháng sinh chất lượng cao tại Việt Nam. Imexpharm luôn tiên phong, trong suốt gần 50 năm lịch sử, tập trung vào hợp tác quốc tế và sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất. Công ty có một nền tảng chiến lược và tài chính sẵn sàng cho tăng trưởng ở cả thị trường trong nước và quốc tế; đã, đang và sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm sang các lĩnh vực điều trị và chăm sóc sức khỏe mới. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, giá cổ phiếu của IMP tăng 33% so với đầu năm trong khi mức tăng của VN-Index trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là 10%.