Hãng sữa Diasure từng hợp tác với MC Quyền Linh lên tiếng

Trên trang Facebook chính thức của mình, hãng sữa Diasure cho biết thời gian gần đây, một số thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội đã khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng sản phẩm của họ nằm trong danh sách các loại “sữa giả” vừa được cơ quan chức năng công bố. Những hiểu lầm này cũng vô tình ảnh hưởng đến nghệ sĩ Quyền Linh – người từng đồng hành trong một số chiến dịch truyền thông của nhãn hàng.

“Chúng tôi khẳng định sản phẩm Diasure không nằm trong danh sách 600 sản phẩm vi phạm vừa được các cơ quan chức năng nêu tên. Tất cả giấy tờ pháp lý, kiểm định chất lượng và hồ sơ công bố đều đầy đủ, minh bạch và tuân thủ quy định,” đại diện Diasure thông tin.

Cụ thể, sản phẩm có đầy đủ giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, kết quả kiểm nghiệm thành phần dinh dưỡng và chứng nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm do cơ quan chức năng cấp. Quy trình sản xuất được thực hiện tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000 và HACCP, đảm bảo các tiêu chí an toàn và chất lượng nghiêm ngặt.

Sản phẩm có đầy đủ giấy phép đã được chứng nhận

Về mối quan hệ hợp tác với nghệ sĩ Quyền Linh, nhãn hàng xác nhận hai bên từng làm việc từ những năm 2022 - 2023. Toàn bộ nội dung truyền thông trong thời gian hợp tác đều được thực hiện đúng quy định, có kiểm duyệt và thống nhất từ hai phía.

“Hợp tác giữa Diasure và nghệ sĩ Quyền Linh đã hoàn tất từ năm 2023, kết thúc đúng thời hạn theo thỏa thuận. Nhãn hàng luôn trân trọng sự đồng hành của nghệ sĩ trong thời gian trước đó”, phía Diasure nhấn mạnh.

Trước làn sóng dư luận thiếu kiểm chứng đang lan truyền trên mạng xã hội, nhãn hàng mong muốn người tiêu dùng tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, dựa trên cơ sở xác thực từ cơ quan chức năng và chính các doanh nghiệp. Việc lan truyền sai lệch không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính mà còn gây tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân của những người từng tham gia hoạt động truyền thông hợp pháp. Nhãn hàng cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phạm Trang