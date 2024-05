Doanh thu trên cửa hàng của Bách Hóa Xanh tháng 4 lên cao nhất từ trước đến nay, vượt ngoài mơ ước của ông Nguyễn Đức Tài

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh tháng 4/2024, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận doanh thu sơ bộ đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2023 và tăng 17% so với tháng trước. Trong tháng 4, doanh thu các chuỗi đều ghi nhận tăng trưởng khả quan so với tháng trước, một phần do nhu cầu mua sắm chủa khách hàng tăng trong các ngày nghỉ lễ.

Trong đó, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đạt khoảng 7.900 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ nhờ đóng góp tích cực từ các sản phẩm điện máy. Đáng chú ý, doanh thu của Bách Hóa Xanh (BHX) đã vượt 3.200 tỷ đồng trong tháng 4, tăng 40% so với cùng kỳ 2023. Doanh thu bình quân đạt xấp xỉ 1,9 tỷ đồng/cửa hàng.

Đây là mức doanh thu bình quân trên/cửa hàng cao nhất trong một tháng mà BHX từng đạt được kể từ khi hoạt động. Với con số này, nhiều khả năng chuỗi bách hóa của MWG đã có lãi trong tháng 4 bởi nhiều công ty chứng khoán từng đưa ra dự báo mức 1,8 tỷ đồng/cửa hàng là điểm hòa vốn đối với BHX.

Con số trên cũng vượt ngoài mơ ước của ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT của MWG. "BHX khi mới đi vào hoạt động với việc bán các mặt hàng như mớ rau, gói mì,… chỉ mơ đạt doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Tuy nhiên, thực tế bây giờ doanh thu đã lên đến 1,8-1,9 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, vượt ngoài mong đợi khi khởi động dự án này", ông Tài chia sẻ tại buổi họp nhà đầu tư mới đây. Tuy nhiên, Chủ tịch MWG cũng thẳng thắn thừa nhận những mặt chưa được của BHX đó chính là việc mất quá nhiều thời gian để chuỗi đạt điểm hòa vốn.

Trước đó, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024 của MWG, BHX ghi nhận lỗ thêm 105 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, chỉ bằng 1/3 số lỗ cùng kỳ năm ngoái. Có thể thấy, con số lỗ của chuỗi đã giảm đáng kể so với các năm trước. Dù vậy, luỹ kế giai đoạn từ 2016 đến nay, Bách Hóa Xanh vẫn lỗ gần 8.757 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, CTCP Đầu tư và Công nghệ Bách Hóa Xanh (Đầu tư BHX) - công ty con của MWG sở hữu thương hiệu BHX, đã thông báo hoàn tất giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư. Bên đối tác là CDH Investments (thông qua Green Bee 2 Private Limited). Tỷ lệ cổ phần chào bán là 5% (năm phần trăm) trên tổng số cổ phần đã phát hành của Đầu tư BHX.

Theo BCTC quý 1/2024, MWG bất ngờ phát sinh khoản tiền gần 1.800 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu và vốn góp của cổ đông không kiểm soát trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Con số này nhiều khả năng đến từ việc bán cổ phần của BHX. Như vậy, định giá của chuỗi bách hóa này ước tính vào khoảng 35.500 tỷ đồng (~1,4 tỷ USD).

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Giám đốc Đầu tư của MWG cho biết đây là thương vụ phát hành cổ phần sơ cấp, dòng tiền sẽ đi trực tiếp vào công ty với mục đích tài trợ cho vốn lưu động, mở rộng cửa hàng và các kế hoạch phát triển trong dài hạn. Nhà đầu tư sau khi trở thành cổ đông sẽ không can thiệp vào quá trình vận hành cũng như ra quyết định của doanh nghiệp.

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết, BHX chưa có bất kỳ kế hoạch nào về việc lấy thêm vốn bởi vì không có nhu cầu. "Nếu có nhu cầu thì thực tế đã bán 10%. BHX sẽ không mở thêm vòng gọi vốn nữa. BHX đã bước sang giai đoạn không phải bù lỗ, cha mẹ không phải đưa tiền cho nó lên thành phố làm việc nữa. Vì thế không có lý do gì để lấy thêm tiền", ông Tài chia sẻ.

Chủ tịch MWG cũng cho hay, từ nay trở đi BHX sẽ phát triển đến một quy mô đủ lớn và niêm yết lên sàn theo như cam kết với nhà đầu tư vừa đầu tư 5% và mong đợi của các cổ đông. "Khi quy mô đủ lớn, con số vài nghìn tỷ lợi nhuận xuất đầu lộ diện, đó là thời điểm BHX sẽ sẵn sàng bước lên sàn chứng khoán", ông Tài nhấn mạnh.

Trước đó, trả lời cổ đông về dự phóng con số lợi nhuận của chuỗi siêu thị trong tương lai, ông Phạm Văn Trọng, CEO BHX tự tin cho biết cá nhân ông tin rằng chuỗi bách hóa này của MWG có thể đạt lợi nhuận "4 chữ số" (lãi nghìn tỷ) trong khoảng 1-2 năm nữa.