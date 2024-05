Doanh thu ước tính hơn 1 tỷ/ tháng trên một mặt hàng, vì sao "trùm miến dong" Sùng Bầu vẫn ở nhà xập xệ?

Với 580k người theo dõi, Sùng Bầu (Sùng Thị Bầu, sinh năm 2002) được biết đến với vị trí “bà trùm miến dong”. Bởi lẽ cô chính là chủ nhân món ăn khuynh đảo cõi mạng - miến dong Sùng Bầu.



Sùng Bầu

Mới đây, câu chuyện sửa nhà của Sùng Bầu cũng được cư dân mạng chú ý. Theo đó, vợ chồng cô mua tôn xốp về để lợp lại mái nhà vì trước đó nhà cô lợp fibro xi măng nên trời nắng rất nóng còn trời mưa thì thỉnh thoảng lại dột.

“Cái này phải đặt rất lâu rồi người ta mới làm xong cho. Trước đó chồng Bầu đi hỏi thì người ta không làm vì ít quá mà lại xa nữa nên phải nhờ người đặt cho. Bây giờ trời nắng thì cũng đỡ nóng hơn rồi” - Sùng Bầu nói.

Mái nhà trước và sau khi sửa

Được biết gia đình Sùng Bầu đang ở trong một căn nhà gỗ đơn giản và mộc mạc. Giải thích về việc không xây nhà to hơn, cô cho biết căn nhà được dựng khoảng hơn 1 năm, từ khi 2 vợ chồng ra ở riêng. Ban đầu Bầu cũng muốn xây nhà gạch kiên cố nhưng chồng cô cho rằng đất nhà cô vẫn là đất lớp mặt, có thể sụt lún xuống. Bằng chứng là mới qua 1 mùa mưa mà nhà đã bị nứt khá nhiều nên cặp đôi quyết định đợi vài năm nữa mới xây nhà

“Mà Bầu thấy nhà của Bầu rất đẹp mà mọi người. So với các chị ở dưới thành phố thì chắc không bằng một góc luôn ấy. Nhưng đối với Bầu quan trọng là có nhà ở thôi mọi người ạ. Bầu thấy có rất nhiều anh chị vẫn còn phải đi thuê nhà; còn một số anh chị chưa có điều kiện ở riêng, sống chung rất chật chội. Nên có một ngôi nhà riêng để 2 vợ chồng ở riêng thì sẽ thoải mái hơn. Nếu so nhà gỗ với nhà xây thì chắc là ai cũng thích nhà xây hơn đúng không mọi người? Nên Bầu sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều nữa” - Sùng Bầu tâm sự.

Nhà Sùng Bầu bị nứt nẻ nhiều chỗ

Hai vợ chồng cô thường tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và xung quanh nhà

Phía dưới những clip của Sùng Bầu về chuyện nhà cửa, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận động viên và khen ngợi vợ chồng cô:

- Bạn này giỏi, chăm chỉ để vượt khó thoát cảnh nghèo. Rất ngưỡng mộ và cần học hỏi. Khiêm tốn và tự lực kiếm tiền. Rất nể bạn!

- Xem bạn này từ lúc những ngày đầu tiên làm từ 2 bàn tay trắng đến hiện tại bạn thật sự rất là giỏi và có năng lực. Mình vẫn thích những người vươn lên từ 2 bàn tay trắng, nỗ lực như vậy.

- Trên vùng cao cất nhà gỗ lợp tôn chống nóng là quá ok rồi, trên đó đất không giống như dưới miền xuôi đâu cất nhà hoành tráng quá bị này kia lại tiếc lắm.

- Làm xong nhìn ngôi nhà khang trang lên hẳn. Hai vợ chồng giỏi lắm!

Được biết, doanh thu bán miến dong của Sùng Bầu trên các sàn thương mại điện tử được xếp top đầu thị trường sau 18 tháng khởi nghiệp (từ khoảng tháng 9-10/2022 đến nay).

Ở TikTok Shop, tính riêng sản phẩm miến dong thái tay sợi to loại 1kg, Sùng Bầu đã bán được 165 nghìn lượt bán với giá bán niêm yết là 110.000 đồng. Nếu tính tổng doanh thu theo giá bán này, con số ước tính rơi vào khoảng hơn 18 tỷ đồng, tức là hơn 1 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, sản phẩm ở các sàn thương mại điện tử thường có giá ưu đãi, thấp hơn so với giá niêm yết. Chẳng hạn như vào ngày 23/5, giá miến dong thái tay sợi to loại 1kg của Sùng Bầu được bán với giá 88.500 đồng. Vì vậy mà tổng doanh thu thực tế có thể chênh lệch so với con số ước tính.

Ngoài miến dong, Sùng Bầu còn bán thêm nhiều mặt hàng khác như chẳm chéo, măng khô, nấm Đông Cô, mật ong,... Tổng cộng đơn hàng của cô trên sàn này đã lên đến gần 350 nghìn lượt bán (tính đến ngày 23/5/2024).

Ở Shopee, sản phẩm được mua nhiều nhất của Sùng Bầu cũng là miến dong thái tay sợi to. Hiện tại Sùng Bầu đã bán được hơn 19k đơn hàng miến dong loại 1kg trên nền tảng này.