Nam MC đình đám sở hữu gia tài 1.000 tỷ: Ở nhà thuê suốt 15 năm, âm thầm mua đứt một căn nhà giá hàng trăm tỷ bằng tiền mặt

Vừa qua, thông tin liên quan tới việc MC quốc dân Yoo Jae Suk bí mật tậu một căn nhà tại khu cao cấp ở Nonhyeon-dong, quận Gangnam, Seoul.

Theo sổ đăng ký trực tuyến của Tòa án tối cao vào ngày 22/5, MC quốc dân xứ Hàn đã hoàn tất việc đăng ký tài sản vào tháng 9 năm ngoái tại Brighton N40 thuộc khu nhà cao cấp ở Nonhyeon-dong, quận Gangnam, Seoul.

Nam MC Yoo Jae Suk vừa mua đứt căn penthouse trị giá 160 tỷ đồng hoàn toàn bằng tiền mặt

Brighton N40, nơi Yoo Jae Suk đã mua, là một căn penthouse với diện tích sử dụng riêng là 199m2. Căn nhà này có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và toilet, phòng khách cùng bếp. Ngoài ra, gia đình Yoo Jae Suk còn được sử dụng sân thượng riêng có thể sử dụng sân thượng riêng rộng gần 70m2. Khu nhà này gây chú ý khi vừa ra mắt nhờ cung cấp dịch vụ xứng tầm khách sạn hạng sang bao gồm: Quản gia, dịch vụ dọn dẹp, giặt ủi, đặt chỗ du lịch, trang trí nhà cửa...

Bên cạnh đó, trước cổng khu nhà có rất nhiều tiện ích, bao gồm cả trường quốc tế và trường tư thục nổi tiếng. Được biết, nữ diễn viên Han Hyo Joo cũng đang sống tại một trong những căn nhà ở khu này và tới đây cô sẽ là hàng xóm với Yoo Jae Suk.

Theo đó, Yoo Jae Suk mua đứt căn nhà này với giá 8,6 tỷ Won (hơn 160 tỷ đồng) hoàn toàn bằng tiền mặt. Thông thường, các nghệ sĩ muốn đầu tư bất động sản họ sẽ trả một phần tiền còn lại là vay ngân hàng. Từ việc Yoo Jae Suk mua đứt căn nhà bằng tiền mặt cho thấy nam MC đình đám này đang nắm trong tay khối tài sản cực khủng.

Giàu có nổi tiếng là vậy nhưng gia đình Yoo Jae Suk từng ở nhà thuê suốt 15 năm

Trước đó, gia đình Yoo Jae Suk đã sống ở căn hộ Hyundae tại Apgujeong-dong, quận Gangnam, Seoul, trên cơ sở thuê trong hơn 15 năm. Ngay cả khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nam MC vẫn tiếp tục thuê nhà và không thể hiện sự quan tâm nhiều đến đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, sau 15 năm, có thể thấy suy nghĩ của Yoo Jae Suk về vấn đề này đã thay đổi.

Không chỉ mua nhà, năm 2023 Yoo Jae Suk cũng tậu một mảnh đất tại Nonhyeon-dong, quận Gangnam rộng 298m2 cùng một căn biệt thự với diện tích 275m2. Mảnh đất cùng căn biệt thự lần lượt có giá 11,6 tỷ Won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ Won (152 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt, điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Trong một chương trình trước đây, Yoo Jae Suk từng được nam MC Jo Se Ho hỏi rằng liệu tài sản của anh có nhiều hơn tiền thưởng 45,6 tỷ Won (850 tỷ đồng). Lúc này nam MC quốc dân chỉ biết cười. Ngay sau đó, trên mạng xôn xao trước nghi vấn Yoo Jae Suk nắm trong tay khối tài sản lên tới 1.000 tỷ Won (trên 18.000 tỷ đồng). Dĩ nhiên thông tin này chưa bao giờ được chính chủ xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, Yoo Jae Suk chắc chắn giàu nhưng không thể sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy.

Yoo Jae Suk sở hữu mức thu nhập đáng nể

Yoo Jae Suk là nam MC giành được nhiều giải thưởng Daesang nhất showbiz Hàn

Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng). MC quốc dân tiết lộ rằng, bản thân tự quản lý tài sản mà không cần tới sự giúp đỡ của trợ lý.

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo.

Yoo Jae Suk là cổ đông lớn thứ 3 của công ty quản lý Antenna

Yoo Jae Suk là MC chính của chương trình talkshow nổi tiếng mà nhiều nghệ sĩ đình đám luôn muốn góp mặt "You Quiz On The Block"

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của làng giải trí xứ Hàn với nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.