Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga đạt mức kỷ lục kể từ năm 2022

Hãng tin Bloomberg cho biết Nga đã thu được doanh thu xuất khẩu dầu hàng tuần cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine.

Theo số liệu mới nhất, các lô hàng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đã tăng trong tuần kết thúc tháng 9, với tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2,75 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, doanh thu dầu mỏ đã tiến gần đến mức cao nhất trong những năm gần đây.

Sự gia tăng doanh thu dầu mỏ được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa việc tăng cường vận chuyển thực tế và giá dầu toàn cầu cao.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy khối lượng vận chuyển trung bình của Nga trong 4 tuần, kết thúc vào ngày 27/9 là khoảng 3,71 triệu thùng mỗi ngày. Đây là mức cao nhất trong hơn 1 tháng, lượng dầu Nga giao cho người mua châu Á đạt khoảng 3,61 triệu thùng mỗi ngày.

Tuy nhiên, giá dầu Urals hiện không nằm trong khoảng 110 - 120 USD.

Theo dữ liệu thị trường dầu mỏ tính đến ngày 29/9, giá dầu Urals xấp xỉ 86 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức khoảng 103 USD/thùng.

Như vậy, doanh thu xuất khẩu cao không chỉ được giải thích bởi giá dầu của Nga mà còn bởi khối lượng cung ứng lớn.

Nga hưởng lợi lớn khi giá dầu và nhu cầu toàn cầu ở mức cao.

Các khách hàng chính của "vàng đen" Nga vẫn là Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Ấn Độ là người mua lớn nhất năm 2025, trung bình khoảng 1,6 triệu thùng mỗi ngày. Vào tháng 9/2026, nguồn cung cho đất nước Nam Á giảm nhẹ, trong khi đó lượng mua của Trung Quốc lại tăng lên trong bối cảnh thiếu hụt dầu thô Trung Đông.

Như vậy, các lệnh trừng phạt không loại bỏ được sự hiện diện của Nga trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, dòng xuất khẩu chính vẫn hướng về phía người mua châu Á, và giá dầu toàn cầu cao hỗ trợ doanh thu xuất khẩu của Nga.

Hơn nữa, những quốc gia trước đây áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga đang tích cực mua sản phẩm thông qua các trung gian châu Á.

Thêm vào đó, nhu cầu về nhiên liệu động cơ mà Ấn Độ sản xuất từ ​​"vàng đen" của Nga cũng tăng lên đáng kể.