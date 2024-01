Theo chủ nhân của những chậu cây này, đây là loại cây cảnh chơi Tết vừa "trình làng" năm nay, do số lượng có hạn nên dù mới ra mắt đã hút khách đặt mua. Năm nay do thời tiết thuận lợi nên hoa đào nở đúng dịp, bông to, bền hoa.