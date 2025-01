Độc lạ: Một chuỗi hàng trăm nhà thuốc cho người dân mua thuốc trước, trả tiền chậm 90 ngày

Chuỗi nhà thuốc An Khang thuộc Thế giới Di động (MWG) vừa chính thức triển khai chính sách mua thuốc trả chậm AnKhang PayLater, áp dụng cho hóa đơn từ 50.000 đồng.

Theo đó, chuỗi nhà thuốc An Khang đã công bố hợp tác cùng công ty tài chính Home Credit ra mắt hình thức mua thuốc trả chậm - AnKhang PayLater. Chỉ với căn cước công dân, khách mua hàng tại hệ thống Nhà thuốc An Khang thông qua AnKhang PayLater được xét duyệt hạn mức lên đến 25 triệu đồng, kỳ hạn thanh toán kéo dài 90 ngày, không bị kèm phí ẩn hay lãi suất. Phía An Khang cho biết, quy trình xét duyệt đơn giản, nhanh chóng, với tỷ lệ duyệt cao và chỉ cần thực hiện một lần, mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi tối đa cho khách hàng.

Theo chia sẻ của ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO của MWG, nhà thuốc An Khang mong rằng giải pháp này phần nào chia sẻ với người dân nỗi lo về tài chính trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, ông Đoàn Văn Hiểu Em cũng chia sẻ, MWG và Home Credit đặt mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ cho năm tài khóa 2025.

Hồi đầu tháng 11, MWG lần đầu tiên giới thiệu chính sách “Mua trả chậm”, cho phép khách hàng sở hữu sản phẩm ngay, thanh toán sau và không phải chịu lãi suất, áp dụng tại các cửa hàng Điện máy XANH và Thế Giới Di Động. Nhà bán lẻ cho biết đây là giải pháp thanh toán sẽ thay thế "mua trả góp" từ nay về sau với điểm tối ưu lớn nhất so với trả góp là khách hàng không phải chịu lãi suất khi mua trả chậm, đồng thời các chi phí ẩn như phí bảo hiểm, hay phí hồ sơ đều bị loại bỏ. Đồng nghĩa, khi mua một sản phẩm, khách hàng chỉ đơn giản là chia giá trị của mặt hàng ra làm nhiều đợt thanh toán mà không phải lo lắng các loại lãi phát sinh.

Ngoài ra trong giai đoạn trước, Thế Giới Di Động cũng liên tục đưa ra nhiều chính sách khuyến khích mua sắm như "Giá rẻ quá", "Giá bao chấp" - hoàn tiền nếu có chênh lệch giá.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu của Thế Giới Di Động, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm. Ghi nhận sau 11 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ này đã sắp về đích kế hoạch doanh thu với 112.298 tỷ, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 98% kế hoạch năm (125.000 tỷ).

Xét theo từng mảng kinh doanh, chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 81.700 tỷ đồng sau 11 tháng đầu năm, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Với chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, lũy kế 11 tháng đầu năm, chuỗi đạt 37.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 37% so với cùng kỳ nhờ đóng từ ngành hàng tươi sống và FMCG.

Tính đến cuối tháng 11, MWG có 1.022 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone) và 2.3030 cửa hàng Điện Máy Xanh (bao gồm ĐMS), 1.735 siêu thị Bách háo Xanh, 326 nhà thuốc An Khang và 82 cửa hàng điện máy EraBlue tại thị trường Indonesia Erablue.