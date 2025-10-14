Đòi 350 tỷ và 6 căn nhà, chê 10 tỷ tiền đền bù, chủ nhân ngôi nhà 3 tầng "lỗ đậm" sau 14 năm: Cái kết ngậm ngùi

Ngôi nhà 3 tầng màu hồng một mình bám trụ giữa đường quốc lộ

Khi nhắc đến những câu chuyện về sự kiên trì và tranh chấp đất đai kéo dài trong quá trình phát triển đô thị, nhiều người ngay lập tức nhớ tới một ngôi nhà đặc biệt giữa lòng thành phố Thượng Hải sầm uất. Không giống bất kỳ căn nhà nào khác, nó không nằm lọt thỏm trong khu dân cư mà lại “cố thủ” giữa đại lộ đông đúc, trở thành biểu tượng cho cuộc tranh chấp kéo dài tới tận 14 năm của một gia đình. Người ta gọi đó là “ngôi nhà cố chấp nhất Thượng Hải”.

Hình ảnh căn nhà.

Theo Sohu, trước khi về hưu, ông Trương Tân Quốc từng là nhân viên công ty xây dựng với mức thu nhập ổn định, đủ để dành dụm và xây dựng cuộc sống vững vàng. Vào những năm 90, ông đã xây dựng một ngôi nhà nhỏ hai tầng theo phong cách phương Tây tại trấn Cửu Đình, quận Tùng Giang, Thượng Hải để sống cùng bố mẹ vợ.

Năm 1996, khi hai con ông lần lượt lập gia đình, ông đầu tư thêm 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) để xây thêm tầng thứ ba và nâng cấp toàn bộ ngôi nhà, mua thêm đất hàng xóm gộp vào tổng cộng là 300m2. Gia đình ông sống tại tầng hai và ba, trong khi tầng trệt được cho thuê với mức thu nhập khoảng 50.000 NDT mỗi năm (gần 170 triệu đồng).

Ngôi nhà ba tầng của gia đình Trương được bao phủ hoàn toàn bằng gạch men màu hồng nổi bật, với cửa kính cong màu xanh ở tầng ba rất hiện đại và bắt mắt. Trong khu vực toàn những ngôi nhà cũ kỹ, ngôi nhà này nổi bật như một biệt thự sang trọng, khiến nhiều người trong vùng phải ngưỡng mộ.

Vợ chồng Trương Tân Quốc sống ở phòng ngủ chính tầng hai, bố mẹ vợ ông ở phòng phụ cùng tầng, còn con trai và con gái mỗi gia đình đều ở tầng ba. Tầng một được họ cải tạo thành cửa hàng cho thuê lâu dài cho một người bán tạp hóa đến từ Vân Nam, giúp kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, khiến cuộc sống của họ khá thoải mái.

Căn nhà khang trang cùng cuộc sống sung túc khiến ông Trương không khỏi tự hào. Ông luôn khoe với hàng xóm rằng gia đình mình có một mái ấm bền vững và thu nhập ổn định.

Ngôi nhà màu hồng.

Ông Trương Quốc Tân.

Năm 2003, chính quyền Thượng Hải công bố kế hoạch quy hoạch mở rộng đường Hỗ Đình Bắc thành trục đường chính 4 làn xe, kéo theo việc phá dỡ toàn bộ nhà cửa hai bên đường để làm dự án.

Đa số cư dân địa phương vui mừng, vì họ vừa được đền bù, vừa có cơ hội chuyển đến nhà mới hiện đại. Gia đình ông Trương Tân Quốc cũng kỳ vọng sẽ nhận được khoản đền bù lớn, dựa vào diện tích rộng và vị trí đẹp của ngôi nhà. Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng bị... dập tắt.

Chủ đầu tư cho biết tiền bồi thường cho căn nhà của ông Trương Tân Quốc là 3 căn nhà tổng cộng 280m2 và khoản tiền gần 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng). Chủ đầu tư giải thích: Nhà của ông Trương Tân Quốc là đất tập thể, nên hành vi mua bán đất giữa ông và hàng xóm là không đúng quy định của pháp luật. Hơn nữa, theo quy định mới thì diện tích để đền bù phá dỡ bất động sản phá chỉ tính theo diện tích sàn chứ không liên quan đến số tầng.

Ông Trương không đồng ý. Ông ra điều kiện: “Nếu không được bồi thường 6 căn hộ và 100 triệu NDT (gần 340 tỷ đồng), đừng mong tôi rời đi”. Q uyết định của ông Trương được cả gia đình đồng thuận vì mọi người đều cho rằng khoản tiền đền bù quá ít ỏi.

Ông Trương hiểu rõ, ngôi nhà ba tầng của mình nằm ngay trên trục chính của dự án quy hoạch đường - vị trí then chốt trong toàn bộ dự án. Chính vì thế, ông lợi dụng vị trí này để ép giá, kiên quyết phải được đền bù đủ cả nhà lẫn tiền thì mới chịu di dời. Song, chủ đầu tư không thể thỏa mãn yêu cầu vô lý này và vẫn triển khai dự án từ năm 2007. Ngôi nhà của ông Trương trở thành “vật cản” trên con đường mới, khiến dự án đường 4 làn buộc phải thu hẹp còn 2 làn.

Ngậm ngùi rời đi

Từ đó, cuộc sống gia đình ông trở nên khốn khó. Bao quanh bởi tiếng ồn, bụi bặm, không khí ngột ngạt. Đồ đạc không thể phơi, cửa sổ lâu ngày không mở vì bụi bẩn. Hệ thống cấp điện nước bị cắt ngang, phải nhờ chính quyền cấp lại riêng biệt.

Căn nhà nằm giữa quốc lộ.

Những đứa con của ông cũng dần dọn khỏi nhà, chỉ còn hai vợ chồng già sống ở đây. Thậm chí, mẹ vợ ông Trương Tân Quốc còn bị lên cơn đau tim phải nhập viện bởi tiếng còi xe lúc nửa đêm.

Thậm chí, năm 2012, một chiếc xe tải đâm thẳng vào tường nhà ông Trương, gây ra vụ kiện tụng ầm ĩ. Những tiếng xe tải vang liên tục bên tai, giấc ngủ thường xuyên bị gián đoạn bởi tiếng còi inh ỏi khiến gia đình ngày càng mệt mỏi và lo sợ.

Sau nhiều lần đàm phán bất thành, đến năm 2017, ông Trương cuối cùng cũng đồng ý ký nhận mức đền bù là bốn ngôi nhà tái định cư và 2,3 triệu NDT (gần 7,8 tỷ đồng).

Ông quyết định rời đi để thoát khỏi cuộc sống khó khăn, kết thúc câu chuyện kéo dài hơn một thập kỷ. Rạng sáng ngày 17/8/2017, ngôi nhà ba tầng cuối cùng của ông được tháo dỡ, chấm dứt 14 năm làm “người cố thủ”; đường Hỗ Đình Bắc được quy hoạch thành đường có 4 làn xe, làm giảm đáng kể khả năng xảy ra tai nạn giao thông.

Căn nhà bị phá bỏ.

Nguồn: Sohu.