Đôi bạn 81 tuổi nhưng vẫn “dư sức” chu du khắp 7 lục địa trong 80 ngày.

Vào ngày 11/1/2023, hai cụ bà 81 tuổi là Ellie Hamby và Sandy Hazelip, đã hoàn thành chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Hai người bạn thân bắt đầu chuyến phiêu lưu từ Dallas, Mỹ đến Ushuaia, Argentina, rồi tiến thẳng đến Nam Cực. Họ đã đi qua những con sóng cao đến 6 mét, băng qua Eo biển Drake (được mệnh danh là một trong những vùng biển “chết chóc” nhất thế giới) để đến đến lục địa thứ bảy và chụp ảnh selfie với những chú chim cánh cụt.

Kể từ chuyến hành trình đó, hai cụ bà đến từ Texas đã tiếp tục những chuyến đi của mình đến các châu lục khác. Cuối cùng, cả hai đã đặt chân đến hẻm núi Grand Canyon trước khi trở về nhà vào cuối tuần.

Ellie Hamby và Sandy Hazelip tận hưởng kỳ nghỉ ở Bali

Trong gần ba tháng du ngoạn khắp nơi trên thế giới, hai bà bạn già đã có những trải nghiệm cực thú vị: cưỡi trên lưng những chú lạc đà ở Ai Cập, tung đồng xu trước đài phun nước Trevi ở Rome, chụp ảnh selfie với khỉ đuôi dài ở Bali và cưỡi trên những chú chó kéo xe trượt tuyết tại vòng Bắc Cực. Dù lịch trình dày đặc nhưng những chuyến đi đó không làm giảm đi sự nhiệt huyết bùng cháy trong con người họ.

Bà Hazelip chia sẻ: “Đây không phải là đi nghỉ mà là đi phiêu lưu. Những chuyến phiêu lưu không làm chúng ta mệt mỏi mà chỉ tiếp sức cho chúng ta, khiến chúng ta luôn tràn trề năng lượng để đi tiếp”.

Khởi đầu cho những chuyến đi

Hai bà Hamby và Hazelip đã là bạn của nhau trong khoảng 20 năm. Hai bà càng gắn bó thân thiết hơn sau khi chồng của cả hai qua đời vài năm trước. Ý tưởng về chuyến phiêu lưu thần tốc nảy ra vào một đêm, khi bà Hambly gợi ý cho bà Hazelip một chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Hazelip sửng sốt vài giây, nhưng vẫn đồng ý mạo hiểm. Cả hai còn tự tạo cho mình một câu khẩu hiệu để khích lệ tinh thần: “Chu du khắp thiên hạ trong 80 ngày ở tuổi 81 và không dừng bước”.

Khi họ tiết lộ kế hoạch cho người nhà, ai nấy đều ngạc nhiên, bật cười và tưởng toàn bộ kế hoạch chỉ là trò đùa. Có lẽ, theo bà Hambly, chỉ có 20% người tin là hai bà sẽ làm được

Nổi tiếng ở độ tuổi xế chiều

Chuyến phiêu lưu của hai bà giống như một mũi tên trúng hai đích. Không những thoả mãn được niềm đam mê ở độ tuổi xế chiều, hai bà còn thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ trong suốt hành trình. Các video trên TikTok của hai người thu hút được 800.000 lượt thả tim và kênh TikTok có khoảng 43.000 người theo dõi. Những người theo dõi đã để lại những bình luận ngợi khen cũng như chúc sức khỏe.

Hai bà nổi tiếng khắp TikTok

Hai bà rất bất ngờ trước tình cảm của những người hâm mộ dành cho mình. Bà Hazelip cảm nhận: “Chúng tôi thấy rất tuyệt vì đã đem lại niềm vui, tiếng cười cho cuộc sống của mọi người, và cảm giác như họ đang phiêu lưu cùng chúng tôi trên mỗi chặng đường. Mong rằng những chuyến đi của chúng tôi luôn truyền cảm hứng cho các bạn”.

Sự linh hoạt và lạc quan là nguồn năng lượng cho chuyến phiêu lưu

Sau những chuyến phiêu lưu, hai bà cho rằng Bali là nổi bật nhất vì đất nước rất đẹp, thân thiện và giá cả thì phải chăng. Ngoài ra Nam Cực là một trải nghiệm đáng nhớ và hai bà cũng cảm thấy may mắn khi săn được cực quang khi họ ở Lapland, Phần Lan.

Mặc dù chu du ngang dọc thế giới, nhưng hai người bạn già chưa bao giờ bị thất lạc một kiện hành lý nào, họ cũng chưa từng cãi vã nhau. Tuy nhiên đôi khi cũng có một vài sự cố nhỏ. Ba ngày trước khi bắt đầu chuyến đi ở Peru, cả hai đã phải hủy bỏ chuyến đi vì tình trạng bất ổn chính trị. Nhưng họ lập tức linh hoạt đổi sang chuyến ghé đi đến Argentina.

Có một lần kia, họ lên nhầm một chuyến tàu khi du lịch Nhật Bản, nhưng không vì thế mà nản lòng, cả hai chấp nhận sự lạc đường này như một hành trình phải có, và cùng thay đổi kế hoạch để tiếp tục chuyến đi.

Họ đã gặp không ít sự cố trong chuyến hành trình

Nhưng nếu phải chọn một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất để kể thì đối với hai bà là trải nghiệm ngồi trên xe tuyết được chó kéo: “Chúng tôi mới khởi hành được vài dặm, rồi chiếc xe kéo rẽ vào những góc cua. Nhiệt độ lúc đó là -4°C. Chúng tôi không nghĩ rằng cảm giác đó thót tim đến vậy. Lúc đó chỉ mong rằng mình vẫn giữ được mạng sống mà thôi”.

May mắn, họ vẫn bình an trở về. Qua những chuyến đi, hai người phụ nữ U90 nhận thấy sự linh hoạt và tinh thần lạc quan là yếu tố cực quan trọng giúp cho mọi việc thuận buồm xuôi gió. Họ cũng hy vọng chuyến phiêu lưu sẽ truyền cảm hứng cho mọi người đi du lịch. Bà Hazelip chia sẻ: “Lời khuyên của tôi là các bạn hãy đứng dậy, đừng ngồi ỳ trên ghế. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy lên kế hoạch để trải nghiệm cuộc sống. Tuổi tác chỉ là một con số mà thôi”.