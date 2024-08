Đổi chiến lược, ra mắt 98 sản phẩm trong 12 tháng tới - Toshiba tuyên bố muốn thành thương hiệu gia dụng Nhật Bản số 1 APAC

Ngày 27/8, Toshiba Lifestyle lần đầu tổ chức Hội nghị chiến lược khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) tại Hà Nội. Hãng đã công bố chiến lược kinh doanh năm 2025 với mục tiêu tiếp cận tầng lớn người dùng trung lưu – nhóm khách hàng có tiềm năng lớn tại khu vực APAC.

Ông Zeal Jang – Chủ tịch khu vực APAC của Toshiba Lifestyle đặt mục tiêu trở thành thương hiệu gia dụng Nhật Bản số một khu vực.

Tại đây, Toshiba đã chia sẻ về sự đổi mới về hệ sinh thái sản phẩm điện máy, hứa hẹn ra mắt 98 sản phẩm mới trong vòng 12 tháng tới dựa trên 2 triết ký “JAPANDi” và “Master of Flow”.

JAPANDi là sự kết hợp giữa 2 phong cách là Nhật Bản, ưu tiên yếu tố trang nhã, tinh tế và Scandinavian Bắc Âu. Theo đại diện của thương hiệu này, các sản phẩm mới của hãng sẽ hướng đến mục tiêu tạo ra không gian sống bình yên, thư thái, cho phép người dùng thoát khỏi nhịp sống đô thị bận rộn, kết nối với sự bình yên bên trong. Các sản phẩm này sẽ có thiết kế tinh giản, màu sắc trung tính, vừa vặn với không gian.

Ý tưởng JAPANDi được áp dụng cho các sản phẩm như tủ lạnh, lò vi sóng vv…

Trong khi đó, Master of Flow lại đề cao các giải pháp tối ưu để đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn cho các gia đình. Tại hội nghị, hãng đã giới thiệu giải pháp nước sạch cho toàn bộ ngôi nhà với công nghệ xử lý và lọc nước toàn diện Master of Flow gồm xử lý nước tại hệ thống đầu vào (bộ lọc thô, hệ thống lọc nước và hệ thống làm mềm nước); xử lý nước uống tại nơi sử dụng cuối (máy lọc nước đặt dưới bồn rửa, máy lọc nước để bàn, máy lọc nước đứng, cây nước nóng lạnh) và các sản phẩm liên quan đến chất lượng nước tại nơi sử dụng cuối (máy nước nóng, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng…).

Giải pháp lọc nước và các sản phẩm liên quan đến sử dụng nước của Toshiba Lifestyle.

Ý tưởng này tập trung vào việc giải quyết các mối quan tâm hiện nay của các hộ gia đình về nguồn nước như lối sống lành mạnh, linh hoạt đáp ứng nhu cầu, dễ dàng cho công việc nhà và sử dụng bền bỉ.

Ông Zeal Jang – Chủ tịch khu vực APAC của Toshiba Lifestyle cho hay hãng tin tưởng mình đang ở vị thế lý tưởng để mang đến những giải pháp đổi mới cho người tiêu dùng tại châu Á – Thái Bình Dương. “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác và bên liên quan để củng cố vị thế, đạt mục tiêu trở thành thương hiệu điện máy Nhật Bản hàng đầu tại khu vực”, ông này nói.

Về thị trường Việt Nam, đại diện Toshiba cũng tiết lộ một số thông tin về thị phần của hãng như đứng thứ 4 về thị phần máy giặt, thứ 2 thị phần tủ lạnh, thứ 2 thị phần nồi cơm điện và thứ nhất thị phần lò vi sóng.