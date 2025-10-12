"Đôi mắt thép" tại dự án 16 tỷ USD mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, cửa ngõ kết nối quốc tế của Việt Nam

Các chuyên gia nước ngoài thi công lắp đặt hệ thống radar giám sát tại Sân bay Long Thành.

Thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, tuy nhiên, các nhóm kỹ sư vẫn luân phiên làm việc liên tục để thi công, lắp đặt hệ thống radar giám sát sơ/thứ cấp tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

"Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành năng lực quản lý bay tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu của sân bay Long Thành", đại diện VATM cho biết.

Dự án lắp đặt hệ thống radar giám sát tại Sân bay Long Thành do VATM là nhà đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát và điều phối toàn bộ quá trình thi công lắp đặt.

Toàn bộ quá trình thi công được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của VATM và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Đồng thời, công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và quản lý chất lượng được triển khai nghiêm túc, coi đây là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Kỹ sư kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt tại trạm radar sân bay Long Thành.

Trong quá trình lắp đặt, đội ngũ kỹ sư và chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành (thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam) sẽ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế đến từ Công ty Easat Radar Systems Limited (EASAT) để triển khai lắp đặt các hạng mục trọng yếu của hệ thống radar sơ cấp và thứ cấp.

EASAT – nhà sản xuất radar uy tín đến từ Vương quốc Anh – đảm nhiệm vai trò nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị radar giám sát cho dự án. Với bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống radar cho nhiều sân bay lớn trên thế giới, EASAT mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đảm bảo công tác giám sát bay tại Sân bay Long Thành được vận hành với độ chính xác và tin cậy tối đa.

Phòng thiết bị của hệ thống radar giám sát tại Sân bay Long Thành đang được lắp đặt.

Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, hệ thống radar giám sát sơ/thứ cấp tại Sân bay Long Thành sẽ đảm nhiệm vai trò giám sát hoạt động bay trên phạm vi rộng, góp phần nâng cao năng lực quản lý và điều hành bay khu vực phía Nam.

Việc radar Long Thành chính thức được lắp đặt và vận hành không chỉ tăng cường an toàn, hiệu quả cho hoạt động hàng không, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam – đơn vị thực hiện dự án thành phần trọng yếu thuộc công trình trọng điểm quốc gia.

Dự án sân bay Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha với tổng mức đầu tư ước tính hơn 16 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam.

Sân bay Long Thành được xác định là trung tâm hàng không tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò cửa ngõ kết nối quốc tế và động lực phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều thập niên tới.

Về tiến độ dự án, các hạng mục quan trọng nhất của dự án, đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Các đơn vị bắt đầu tập kết và lắp đặt các thiết bị bên trong nhà ga.

Liên danh nhà thầu đang hoàn thiện lớp mái tại khu cánh và khu trung tâm; kết cấu thép khu cầu ống lồng; lắp đặt vách kính; ốp lát đá; thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy. Một số thiết bị tại nhà ga như hệ thống xử lý hành lý, soi chiếu an ninh, thang cuốn, thang bộ hành, thang máy đã được lắp đặt.

Các liên danh nhà thầu đang tập trung tất cả nguồn lực, huy động 14.000 nhân lực, 3.000 trang thiết bị thi công "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 tới.