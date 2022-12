Đổi mới môi trường làm việc - Chiến lược phát triển của Starbucks Việt Nam

Đổi mới mô hình quản trị, phát triển năng lực cá nhân



Là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất về lối quản trị truyền cảm hứng, mang lại nguồn năng lượng tích cực, Starbucks đặt mục tiêu trở thành "nơi thứ ba" gắn bó giữa nhà và nơi làm việc cho nhân viên. Môi trường làm việc tại Starbucks giúp đội ngũ nhân viên có cảm giác quen thuộc, tự nhiên và được xem là "đối tác" trong mọi mặt.

Kiên định theo đuổi triết lý đó, trên hành trình 10 năm phát triển tại Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp của Starbucks vẫn theo đuổi mục tiêu chung, chú trọng đến tinh thần và môi trường làm việc, khuyến khích nhân viên tạo dựng mối quan hệ thân thiện ngay trong nhóm và luôn xem nhân viên là các "đối tác". Nói cách khác, mỗi cá thể trong tổ chức đều được trân trọng những giá trị riêng, được nêu lên ý kiến, cảm nhận… về dịch vụ hay sản phẩm. Từ cảm quan chung của đội ngũ nhân viên, Starbucks Việt Nam sẽ có căn cứ để cải thiện sản phẩm, điều chỉnh trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh phù hợp, nhằm phù hợp với văn hoá bản địa song vẫn giữ được đặc trưng của cà phê Starbucks.

Ngay từ sứ mệnh của mình, Starbucks đã xác định "Truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tinh thần con người – mỗi người một cốc và tình hàng xóm vào từng thời điểm". Chính vì thế, Starbucks Việt Nam không ngừng đổi mới mô hình quản trị, xây dựng phong cách quản trị thân thiện, gần gũi để nhân viên có cơ hội giao tiếp và mối quan hệ rộng rãi. Mỗi nhân viên tại Starbucks Việt Nam đều có tên riêng, thay vì gọi nhau bằng "đồng nghiệp" hay cấp bậc. Họ đề cao sự gắn kết và mối quan hệ giữa các nhân viên với nhau, nhân viên và khách hàng…

Starbucks Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng Vietnam HR Awards.

Bên cạnh đó, Starbucks Việt Nam cũng tạo động lực cho nhân viên cố gắng và phát triển bằng cách tạo ra sự thăng tiến trong công việc. Một nhân viên có thể trở thành trưởng ca, supervisor, head bar… tùy theo kinh nghiệm và thời gian làm việc. Do đó, mỗi nhân sự làm việc tại Starbucks Việt Nam có thể tự tin thể hiện khả năng của mình và có tinh thần sẵn sàng học hỏi, lĩnh hội kiến thức mới.

"Sau 10 năm hiện diện tại Việt Nam, Starbucks bắt đầu bước sang một thập kỷ mới cùng các chuyển đổi mang tính chiến lược. Việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp có tính gắn kết, hấp dẫn, tạo điều kiện cho người lao động toàn tâm cống hiến, chia sẻ và đóng góp vào những giá trị của công ty là điều tiên quyết để phát triển bền vững, đồng thời tiếp tục đem đến nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội", Patricia Marques – Tổng Giám đốc Starbucks Việt Nam chia sẻ.

Chú trọng phát triển nhân sự bền vững

Với quan điểm bền vững để vươn xa, xác định con người là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, bên cạnh việc đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực của tổ chức, Starbucks Việt Nam chú trọng vào yếu tố con người, lan tỏa giá trị của thương hiệu đối với nhân viên. Đúng như quan điểm chung của thương hiệu Starbucks trên thế giới, nhân sự không phải là một món hàng, Starbucks Việt Nam trở thành môi trường làm việc lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Starbucks Việt Nam luôn đảm bảo để nhân sự an tâm về tài chính và an toàn sức khỏe, để "không một ai bị bỏ lại phía sau", nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 năm qua. Trong thời điểm khó khăn, Starbucks Việt Nam được chú ý bởi những giá trị của yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, và các hoạt động gắn kết động viên nhân viên trong thời gian đại dịch. Đại diện Starbucks Việt Nam khẳng định, đơn vị luôn tập trung vào sức khoẻ tinh thần cho nhân viên, trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, mối quan tâm hàng đầu của công ty là sự an toàn cho tất cả nhân viên, khối văn phòng làm việc từ nhà, các cửa hàng tạm thời đóng cửa theo quy định an toàn trong đại dịch, ngoài ra còn rất nhiều các chương trình hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn tài chính trong thời gian này.

Bên cạnh đó, Starbucks Việt Nam còn thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện về kỹ năng pha chế, bởi chỉ khi nhân viên khi được chăm sóc tốt và cảm thấy mãn nguyện thì sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Đẩy mạnh chất lượng nhân sự song song với văn hóa mái nhà chung - một môi trường mà đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của từng thành viên tại Starbucks Việt Nam luôn được quan tâm, chăm sóc. Chính với những giá trị cốt lõi mà Starbucks Việt Nam đã và đang theo đuổi, đơn vị đã sở hữu được nguồn nhân lực có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả lao động cao và hơn cả là mối gắn kết nhân viên với tổ chức.

Tháng 11 vừa qua, trong khuôn khổ giải thưởng Vietnam HR Awards, Starbucks Việt Nam được vinh danh ở 2 hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc 2022 Bảng B – Hạng mục Chiến lược phát triển năng lực tổ chức và Doanh nghiệp xuất sắc 2022 Bảng B – Hạng mục Chiến lược đổi mới mô hình quản trị nhân sự. Đây là năm đầu tiên Starbucks Việt Nam tham dự cùng hơn 200 doanh nghiệp để cạnh tranh giải thưởng danh giá và uy tín.

Starbucks Việt Nam đã vượt qua rất nhiều đối thủ để nhận cùng lúc hai giải thưởng, sánh vai ngang hàng với 14 tập đoàn thắng giải với số lượng nhân viên đông đảo và thời gian hoạt động lâu đời tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự bền vững trong chiến lược nhân sự của Starbucks trong thời kỳ bình thường mới, khi thị trường nhân sự biến động, đặc biệt xu hướng "thất thoát nhân tài" ngày càng trở nên nghiêm trọng.